Anadolu’da yangından etkilenen üreticilere balya desteği…

İLK PARTİ 15 TIR BALYA GAZİMAĞUSA LİMANI’NDA GEMİLERE YÜKLENİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye’deki yangınlarda mağdur olan çiftçilere KKTC’deki çiftçiler balya desteği yaptı.

Bu çerçevede 15 tır balya Türkiye’ye gönderilmek üzere akşam saatlerinde Gazimağusa Limanı’nda gemilere yüklenmeye başladı.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık yetkilileri, Kıbrıs Türk Hayvancılar Birliği başkan ve üyeleri Gazimağusa Limanı’na gelerek yükleme işlemini takip edip basına konuyla ilgili açıklamalarda bulundular.

ÇAVUŞOĞLU “YARALARIN SARILMASINA DESTEK OLMAK İÇİN BALYA GÖNDERİLİYOR “

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’de yaşanan felaketlerin çok büyük olduğunu, bu noktada KKTC hayvancısının büyük bir dayanışma örneği sergileyerek Türkiye’deki hayvancının yaralarının sarılmasına destek olmak için balya gönderdiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Anadolu’daki üreticinin zor durumda olduğunu belirterek, Anadolu halkının üretime devam edebilmesi için eldeki imkânlar çerçevesinde Kıbrıs Türk üreticisinin Anadolu’daki üreticilerinin yanında olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk üreticisinin elini taşın altına koyduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, “Belki aramızda deniz var ama gönül bağımız bir bütündür. Etle tırnak gibiyiz. Onlar hep bize destek oldu. Bugün de bizler Anadolu halkına destek oluyoruz ”dedi.

Çavuşoğlu önümüzdeki günlerde canlı hayvan desteği yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, desteklerinden ötürü tüm paydaşlara teşekkür etti.

NAİMOĞULLARI “DAYANIŞMA DEVAM EDECEK”

Kıbrıs Türk Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları Türkiye’de yaşanan yangınlar nedeniyle birçok çiftçinin mağdur olduğunu kaydetti ve gelinen noktada KKTC’deki çiftçilerin gönüllü olarak balya göndermek için müracaatta bulunduklarını ve bu dayanışmanın devam edeceğini kaydetti.