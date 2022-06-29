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Amcaoğlu: “Hükümetin hazırladığı ekonomik paket yarın halkla paylaşılacak“

Amcaoğlu: "hükümetin Hazırladığı Ekonomik Paket Yarın Halkla Paylaşılacak"

29 Haziran 2022 Çarşamba 11:45
Amcaoğlu: “Hükümetin hazırladığı ekonomik paket yarın halkla paylaşılacak“

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, hükümetin hazırladığı ekonomik paketin yarın halkla paylaşılacağını açıkladı.

Amcaoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in önderliğinde Merkez Bankası’nda yapılacak bugünkü toplantıda ekonomik paketle ilgili çalışmaların tamamlanacağını ve yarın Meclis Mavi Salonu’nda Başbakanın sunumu ile halkla paylaşılacağını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, BRT’ye açıklamasında, ülkedeki tüm unsurların bilmesi gerekenin, Ekonomik Paket’teki ana fikrin alım gücünün eski haline getirilmesinin desteklenmesi olduğunu kaydetti.  

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Bakan Amcaoğlu, ülkenin enerji politikaları ve hedefleri konusunda da açıklama yaptı. Amcaoğlu, enerji arzında yaşanan sıkıntıların herkesçe bilindiğini de anlatarak, son 4 yılda Elektrik Kurumu’na yatırım yapılmadığını belirtti.

Türkiye’den gönderilen Mobil Elektrik santralleri ile enerji arzında yaşanan sıkıntıların azalacağını kaydeden Bakan Amcaoğlu, süratle “Enerji Dairesi” yasasını hazırladıklarını ve bunun Meclis Genel Kurulu’nda görüşüleceğini anlattı.

Bakan Amcaoğlu, “Kısa, orta ve uzun vade de enerji ile ilgili yapılmak istenenler, Enerji Dairesi’nin çalışmaları ile planlanacak. Neyi ve nasıl kimlerle yapacağımızı planlamış olacağız bu yasalarla. Bu yasa komitelerde ve Meclis’in yeni yasama yılında görüşülecek yasallaştıktan sonra bölgenin enerji verimliliği arzının adımları belirlenmiş olacak” dedi.

Bakan Amcaoğlu, Enerji Dairesi kurulurken, Enerji Üst Kurulu oluşturulurken ve Enerji verimliliği yasası geçirilirken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun da daha sağlıklı, daha verimli çalışacağını anlattı.

Amcaoğlu, “Birbirimizi suçlayarak bir şey yapamayız. Halen daha Teknecik santralinin devreden çıkabileceği korkusu yaşıyoruz. Bu boşluğu doldurmak zorundayız.” dedi.

Olgun Amcaoğlu, ihalesiz yakıt alımı konusunda da değerlendirmede bulundu.

Amcaoğlu, “Eğer Rusya-Ukrayna savaş olmasaydı tedarikteki sıkıntılar yaşanmasaydı, tedarik konusunda kesinlikle ihaleye çıkılmalıydı” diyerek, günün getirdiği koşulların da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, Akaryakıt istasyonlarının grev açıklamasına ilişkin de konuştu:

Amcaoğlu, “Ben göreve başladığımda akaryakıt istasyonlarındaki yaşanan kuyrukları biliyorsunuz. İki tarafın temsilcileri ile görüştük. Bazı sıkıntılar vardı. Konuyu masaya yatırdık. Hemfikir bir şekilde masadan ayrıldık. Asla böyle bir eylem olmayacak. Bir emirname yayımladık, Akaryakıt istasyonları her sabah saat 08.00 de açılacak gece saat 22.00 de kapanacak. Tedarikçi firmalar da mutlaka stoklarında yakıt bulunduracaklar. Her 15 günde bir de toplanarak yeniden değerlendirme ve yapılanma yapacağız” dedi.

Kontrol ederek, sektörü koruyarak, haksızlığı önleyerek, halka enerji ulaştırmak istediklerini vurgulayan Bakan Amcaoğlu, KKTC’de Türk Lirası kullanmanın büyük bir şans olduğunu kaydederek, yapılacak düzenlemelerle Türk lirası ile yaşamanın daha avantajlı olacağının görüleceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 29.06.2022 12:55
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