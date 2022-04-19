Amcaoğlu: “Güç-Sen ile anlaştık eylem kaldırıldı”

Hüseyin Amcaoğlu, yedi gündür Girne ve Gazi Mağusa limanlarındaki gümrüklerde Güç-Sen’in başlattığı ek mesaiye kalmama eyleminin ülke ekonomisini sekteye uğrattığını, birçok sektörün mali kayıp yaşamasına neden olduğunu ayrıca ihracat ve ithalatta aksamalara sebebiyet verdiğini ifade ederek varılan uzlaşı nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gümrük Dairesi’nde yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi yönünde bundan sonra atılacak adımlar konusunda sendika ile fikir birliğine varıldığını belirten Amcaoğlu, sağlanan uzlaşı nedeniyle Güç-Sen’e de teşekkür etti.