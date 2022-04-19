banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
İtfaiye, yangınlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu
İtfaiye müdürlüğü uyardı
Halkın Partisinde şok istifa
Halkın Partisinde şok istifa
İş insanı Mehmet Erülkü hayatını kaybetti
Mehmet Erülkü hayatını kaybetti
Niye şaşırdınız ki!
Niye şaşırdınız ki!
banner404

Amcaoğlu: “Güç-Sen ile anlaştık eylem kaldırıldı”

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Abdullah Özdoğan ile Başbakanlık’ta gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Güç-Sen ile uzlaşıya varılarak sendikanın ek mesaiye kalmama eyleminin sonlandırıldığını belirtti.

19 Nisan 2022 Salı 19:15
Amcaoğlu: “Güç-Sen ile anlaştık eylem kaldırıldı”

Hüseyin Amcaoğlu, yedi gündür Girne ve Gazi Mağusa limanlarındaki gümrüklerde Güç-Sen’in başlattığı ek mesaiye kalmama eyleminin ülke ekonomisini sekteye uğrattığını, birçok sektörün mali kayıp yaşamasına neden olduğunu ayrıca ihracat ve ithalatta aksamalara sebebiyet verdiğini ifade ederek varılan uzlaşı nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

banner341
Amcaoğlu, 2021 Eylül ayında gerçekleştirilen ve geçerlilik süresi önümüzdeki günlerde dolacak olan IV.Derece Gümrük Muhafaza Memuru sınavının geçerlilik süresinin  Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle 6 ay daha uzatıldığını belirterek Tüzük değişikliği ile ilgili kurul kararının alınmasına katkı koyan Kamu Hizmeti Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı  ile KTAMS ve Kamu-Sen’e ayrıca teşekkür etti.

Gümrük Dairesi’nde yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi yönünde bundan sonra atılacak adımlar konusunda sendika ile fikir birliğine varıldığını belirten Amcaoğlu, sağlanan uzlaşı nedeniyle Güç-Sen’e de teşekkür etti.

banner360
Son Güncelleme: 19.04.2022 20:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pamuklu-Kumyalı anayolunda kaza: 1 yaralı
Pamuklu-Kumyalı anayolunda kaza: 1 yaralı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşmalar devam ediyor
Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşmalar devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı kayıp ailelerin failleri aleyhine dava açmaktan imtina ediyor
Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı kayıp ailelerin failleri aleyhine dava açmaktan imtina ediyor
Meclis Genel Kurulu’nda çeşitli konular ele alınıyor
Meclis Genel Kurulu’nda çeşitli konular ele alınıyor
Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü’nden, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na ziyaret
Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü’nden, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na ziyaret
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Maliye Bakanı Atun, hayvan üreticilerinin taleplerinin değerlendirileceğini söyledi
Maliye Bakanı Atun, hayvan üreticilerinin taleplerinin değerlendirileceğini söyledi
Gazimağusa’da yangın
Gazimağusa’da yangın
Ne oluyoruz kalp kirizi ölümleri tavan yaptı !!!
Ne oluyoruz kalp kirizi ölümleri tavan yaptı !!!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim