banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefke’ye kıydılar bir kere…
Lefke’ye kıydılar bir kere…
Prof. Dr. Uğur Şahin’den ‘’yeni normal’’in şifreleri !
Prof. Dr. Uğur Şahin’den ‘’yeni...
Abartılan milli duygularda boğulmak
Abartılan milli duygularda boğulmak
Akıncı haritası ve Tatar
Akıncı haritası ve Tatar
banner376

Amcaoğlu gençlere seslendi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndan yaptığı konuşma ile başladı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:00
Amcaoğlu gençlere seslendi
banner337

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “yarınların teminatı gençlerin, Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkıp, kendini her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağına olan inancının tam olduğunu” vurguladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndan yaptığı konuşma ile başladı.

Amcaoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 102’nci yıl dönümü olduğunu kaydetti. 

“KURTULUŞ SAVAŞI İLE ŞAHLANIŞ”

Amcaoğlu, “bir başka deyişle bugünün; bir ülkenin kendi ayakları üzerine kalkışı, akabinde Kurtuluş Savaşı ile şahlanışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı ile onurlu mücadelesini tamamlayışının başlangıç tarihi” olduğunu vurguladı.

Bu önemli ve anlamlı günü kutlayacak olmanın heyecanını yaşarken, gençleri en içten saygı ve sevgileriyle selamladığını ifade eden Amcaoğlu, şunları kaydetti:

“Aradan çok uzun yıllar geçse de, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın anlam ve önemi, yıllar geçtikçe hepimiz tarafından çok daha iyi anlaşılmaktadır.

Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda temel adım olurken, aynı zamanda Atatürk, çağdaş uygarlık hedefini ortaya koymuş; Kıbrıs Türk halkı da, Atatürk ilkelerini, demokratik, laik ve çağdaş yaşam biçimini benimseyerek, içselleştirmiştir.

banner341
Diğer yandan, bu anlamlı ve tarihi günün bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilmesi de, onun, gençlere olan inancının, güveninin en somut göstergesidir. 

Yarınlarımızın teminatı olan siz gençlerimizin Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkıp, kendini her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağına olan inancımız tamdır.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu önemli günde geçmişte yaşanan onurlu mücadeleleri, bugünlere hangi zorluklarla geldiklerini her zaman akıllarının bir köşesinde tutmaları gerektiğini ifade ederek, “O günlerde yapılan fedakarlıklar, bugün bizlerin bu topraklarda başı dik, kimseye minnet etmeden barış ve huzur içinde yaşamamız içindi. Bugün ise attığımız her adımda bunları hatırlayıp, onların bizlere bıraktığı mirası akıl ve bilim yolunda parlatmak hepimizin boynunun borcudur” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE “KENDİNİZİ HER KONUDA GELİŞTİRMEKTEN GERİ KALMAYIN” ÖĞÜDÜ

Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Günümüz dünyasında savaşan ve çatışan değil; bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, ekonomide kendini sürekli geliştiren toplumlar ayakta kalabilmektedir. Bu anlamda siz gençler kendinizi her konuda geliştirmekten geri kalmayın. Sorun, sorgulayın, araştırın. Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın. Toplumsal çıkarları her zaman bireysel çıkarların önünde tutun. Ve ne olursa olsun kimsenin sizi barıştan, kardeşçe yaşamaktan alıkoymasına izin vermeyin.

Bizlere düşen görev de, daha kurumsal ve sürdürülebilir yapılar kurup,  geleceğimiz olan siz gençlerimizin gelişimine katkı koymak, daha üretken, daha sağlıklı, belirli değer ve becerileri kazanmış, insan haklarına, demokrasiye ve hukuka saygılı, ülkesine, devletimize sahip çıkan bireyler olarak yetişmenizi sağlamaktır. Uğraş ve hedeflerimizin temelini bunun oluşturduğunu da özellikle vurgulamak isterim.

Özellikle içinde bulunduğumuz çok zor pandemi günlerinde, her türlü özveri ve çabayı göstererek, sizleri geleceğe hazırlayan tüm öğretmen kardeşlerime de teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi saygıyla anarken, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularımla kutlarım.”

banner360
Son Güncelleme: 19.05.2021 09:36
Anahtar Kelimeler:
19 MayısBRTOlgun Amcaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
Daü Bilimsel Araştırma Topluluğu Dr. Martha Stark’ı ağırlıyor
Daü Bilimsel Araştırma Topluluğu Dr. Martha Stark’ı ağırlıyor
KTSO ile KTÇB arasında işbirliği protokolü
KTSO ile KTÇB arasında işbirliği protokolü
Belediyeler (değişiklik) Yasa Tasarısı halkın bilgisine sunuldu
Belediyeler (değişiklik) Yasa Tasarısı halkın bilgisine sunuldu
Güney Kıbrıs - Fransa ortak askeri tatbikatı “TALOS 2021” tamamlandı
Güney Kıbrıs - Fransa ortak askeri tatbikatı “TALOS 2021” tamamlandı
MDP, Haksen ve İŞAD 19 Mayıs’ı kutladı
MDP, Haksen ve İŞAD 19 Mayıs’ı kutladı
Meclis rutin toplantısını yapacak
Meclis rutin toplantısını yapacak
Ozanköy'de bir vatandaş yaşadığı şoku sosyal medyadan paylaştı
Ozanköy'de bir vatandaş yaşadığı şoku sosyal medyadan paylaştı
19 Mayıs tüm bölgelerde kutlandı
19 Mayıs tüm bölgelerde kutlandı
Cumhurbaşkanı Tatar sporcularla çevrimiçi görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar sporcularla çevrimiçi görüştü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim