Amcaoğlu gençlere seslendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “yarınların teminatı gençlerin, Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkıp, kendini her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağına olan inancının tam olduğunu” vurguladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndan yaptığı konuşma ile başladı.

Amcaoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 102’nci yıl dönümü olduğunu kaydetti.

“KURTULUŞ SAVAŞI İLE ŞAHLANIŞ”

Amcaoğlu, “bir başka deyişle bugünün; bir ülkenin kendi ayakları üzerine kalkışı, akabinde Kurtuluş Savaşı ile şahlanışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı ile onurlu mücadelesini tamamlayışının başlangıç tarihi” olduğunu vurguladı.

Bu önemli ve anlamlı günü kutlayacak olmanın heyecanını yaşarken, gençleri en içten saygı ve sevgileriyle selamladığını ifade eden Amcaoğlu, şunları kaydetti:

“Aradan çok uzun yıllar geçse de, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın anlam ve önemi, yıllar geçtikçe hepimiz tarafından çok daha iyi anlaşılmaktadır.

Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda temel adım olurken, aynı zamanda Atatürk, çağdaş uygarlık hedefini ortaya koymuş; Kıbrıs Türk halkı da, Atatürk ilkelerini, demokratik, laik ve çağdaş yaşam biçimini benimseyerek, içselleştirmiştir.

Diğer yandan, bu anlamlı ve tarihi günün bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilmesi de, onun, gençlere olan inancının, güveninin en somut göstergesidir.

Yarınlarımızın teminatı olan siz gençlerimizin Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkıp, kendini her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağına olan inancımız tamdır.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu önemli günde geçmişte yaşanan onurlu mücadeleleri, bugünlere hangi zorluklarla geldiklerini her zaman akıllarının bir köşesinde tutmaları gerektiğini ifade ederek, “O günlerde yapılan fedakarlıklar, bugün bizlerin bu topraklarda başı dik, kimseye minnet etmeden barış ve huzur içinde yaşamamız içindi. Bugün ise attığımız her adımda bunları hatırlayıp, onların bizlere bıraktığı mirası akıl ve bilim yolunda parlatmak hepimizin boynunun borcudur” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE “KENDİNİZİ HER KONUDA GELİŞTİRMEKTEN GERİ KALMAYIN” ÖĞÜDÜ

Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Günümüz dünyasında savaşan ve çatışan değil; bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, ekonomide kendini sürekli geliştiren toplumlar ayakta kalabilmektedir. Bu anlamda siz gençler kendinizi her konuda geliştirmekten geri kalmayın. Sorun, sorgulayın, araştırın. Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın. Toplumsal çıkarları her zaman bireysel çıkarların önünde tutun. Ve ne olursa olsun kimsenin sizi barıştan, kardeşçe yaşamaktan alıkoymasına izin vermeyin.

Bizlere düşen görev de, daha kurumsal ve sürdürülebilir yapılar kurup, geleceğimiz olan siz gençlerimizin gelişimine katkı koymak, daha üretken, daha sağlıklı, belirli değer ve becerileri kazanmış, insan haklarına, demokrasiye ve hukuka saygılı, ülkesine, devletimize sahip çıkan bireyler olarak yetişmenizi sağlamaktır. Uğraş ve hedeflerimizin temelini bunun oluşturduğunu da özellikle vurgulamak isterim.

Özellikle içinde bulunduğumuz çok zor pandemi günlerinde, her türlü özveri ve çabayı göstererek, sizleri geleceğe hazırlayan tüm öğretmen kardeşlerime de teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi saygıyla anarken, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularımla kutlarım.”