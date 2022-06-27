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Amcaoğlu: “Enerji politikası artık uzmanlar tarafından belirlenecek“

27 Haziran 2022 Pazartesi 09:30
Amcaoğlu: “Enerji politikası artık uzmanlar tarafından belirlenecek“

Kıbrıs Türk Bilim ve Teknoloji Derneği “Kuzey Kıbrıs’ta Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Verimli Enerji Kullanımı Paneli” düzenledi 

Panele katılan akademisyenler enerjiyi tartıştı

Kıbrıs Türk Bilim ve Teknoloji Derneği “Kuzey Kıbrıs’ta Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Verimli Enerji Kullanımı Paneli” düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, panelde, enerji politikasındaki eksiklikler ve yapılması gerekenler tartışıldı.

Panele KKTC ve Türkiye’deki üniversitelerden akademisyenler katılarak, enerji konusundaki çalışmalar ele alındı.

-Amcaoğlu: "Enerji politikası artık uzmanlar tarafından belirlenecek" 

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yer alan panelin açılış konuşmasını Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu gerçekleştirildi.  

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yapılan yasal çalışmalarla enerji politikasının artık uzmanlar tarafından belirleneceğini söyleyerek, ülkede enerjiyi artık 9 kişilik uzmanlardan oluşan ekibin planlayacağını kaydetti.   

Ülke enerjisi için kısa, orta ve uzun vadede yapılacak olan çalışmalar için bütün yasaların hazır olduğunu ifade eden Bakanı Amcaoğlu, “Genel Enerji Dairesi Yasası Bakanlar Kurulu’ndan geçti. Enerji Üst Kurulu Yasası da Bakanlar Kurulu’nda. Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı da Bakanlar Kurulu’na gönderilmek üzere hazırlandı. Enerjiyi artık 9 kişilik uzmanlar planlayacak” dedi. 

İki oturumda gerçekleşen panele konuşmacı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sermet Koyuncu, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı Prof. Dr. Salih Saner,  Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Amca, Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Doç. Dr. Murat Özdenefe, Doç Dr. Davut Solaylı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Dağbaşı, Orta Doğu Teknik Üniversite’nden Prof. Dr. Murat Fahrioğlu, Konya Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmut Kuş ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu Eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu katıldı.

Panelde, “Enerji Tasarrufu Sağlayabilecek Isı ve Işığı Kontrol Edebilen Elektroaktif ve Fotoaktif Akıllı Polimerik Kaplamlar”, “Elektrik Enerjisi Piyasasında  Atılan  Her Adım, Gelişen Liberalleşme Süreciyle Uyumlu Olmalı”, “Elektrik Şebekeleri ve Yenilenebilir Enerji”,  “Kuzey Kıbrıs Fotovoltaik pazarında yeni nesil teknolojilerin üssü olabilir mi?”, “Sürdürülebilir Binalarda Enerji”, “KKTC’de Elektrik Enerjisi”, “KKTC’de Yenilenebilir Enerji Kooperatifi” başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

-İcil: " KKTC’de  enerji konusunda yaşadığımız problemlerde en büyük neden belirgin bir politika olmaması"

Kıbrıs Türk Bilim ve Teknoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Huriye İcil, 2011 yılında kurulan derneğin gerek Kıbrıs’ta gerekse Kıbrıs dışında yaşayan Kıbrıs bilim insanlarını bir şemsiye altında toplama hedefinde olduğunu belirtti.

Prof. Dr. İcil, “Bugün dünyada enerji problemi vardır. Kullanılan fosil yakıtların yaklaşık 100 sene içinde yok olacağı bilinmektedir. Dolayısıyla dünyada bunun için çözümler çoktan aranmaya başlanmıştır. Bugün ise KKTC’de  enerji konusunda yaşadığımız problemlerde en büyük neden belirgin bir politika olmamasıdır” dedi.  

Kıbrıs’ta yılda 300 gün güneş görüldüğünü ve bundan faydalanılamamasının nedeninin de ülkedeki enerji politikasındaki eksiklikler olduğuna değinen İcil, “Bizim amacımız bu panelden çıkan sonuçları raporlayıp Ekonomi ve Enerji Bakanlığına sunmaktır. Ve elbette burada katkı yaparken enerjide belirgin bir politika oluşması için bilim insanları olarak yardımcı olmak istiyoruz” diye konuştu. 

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Son Güncelleme: 27.06.2022 10:34
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