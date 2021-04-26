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Amcaoğlu: “12 bin 135 üniversite öğrencisi KKTC’ye geldi”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 1 Şubat – 25 Nisan tarihleri arasında 12 bin 135 üniversite öğrencisinin koordineli ve sorunsuz bir şekilde KKTC’ye geldiğini açıkladı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 19:30
Amcaoğlu: “12 bin 135 üniversite öğrencisi KKTC’ye geldi”
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 1 Şubat – 25 Nisan tarihleri arasında 12 bin 135 üniversite öğrencisinin koordineli ve sorunsuz bir şekilde KKTC’ye geldiğini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin şart olduğu alanlarla ilgili alınan kararlar üzerine 1 Şubat – 25 Nisan tarihleri arasında 12 bin 135 öğrencinin adaya gelişinin koordineli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

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Bakan Amcaoğlu, güz döneminde ülkedeki üniversitelerde toplam 103 bin kayıtlı öğrenci bulunduğunu, 80 bin öğrencinin eğitim aldığını ve bu öğrencilerin 40 bininin ada dışında 40 bine yakınının ise ada içinde eğitim gördüğünü belirtti.

Amcaoğlu, “Bugünkü YÖKAS verilerine göre üniversitelerimizde 80 bin 72 aktif öğrencimiz vardır. 68 bin 928 öğrencimiz gerekli öğrenci muhaceret işlemlerini tamamlamıştır. 12 bin civarı KKTC uyruklu yükseköğrenim öğrencisinin öğrenci muhaceret izni almadığı dikkatlerden kaçmamalıdır. Eğitim kalitesine önem vererek gelecek yılın plan ve programıyla ilgili çalışmalarımız artarak devam edecektir. Üniversitelerimiz, YÖK ve YÖDAK’la gerekli çalışmaları yapıp önümüzdeki yıldaki hedef ve çalışmaları da kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi.

Amcaoğlu, yükseköğrenimde bazı alanlarda uzaktan, uygulama ağırlıklı alanlarda seyreltilmiş eğitime devam edildiğini, bazı bölümlerde de küresel salgın koşullarına uygun bir şekilde seyreltilmiş eğitim verildiğini söyledi.


 

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Son Güncelleme: 26.04.2021 20:13
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