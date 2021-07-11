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Amcaoğlu, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm basın yayın kuruluşları ve basın mensuplarının Basın Günü’nü kutladı.

11 Temmuz 2021 Pazar 12:15
Amcaoğlu, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı

Amcaoğlu, mesajında şunları ifade etti:

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“Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete olan Saded, 11 Temmuz 1889’da yayın hayatına başladı. Bu başlangıcın anısına kutlanan Basın Günü, çalışmalarını büyük bir fedakârlıkla sürdüren tüm basın camiamıza kutlu olsun. Basınımızın, KKTC’de çok sesliliğe ve demokrasiye katkısının da devamını dilerken, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm basın emekçilerimize, sağlık ve mutluluk dileklerimi iletirim.” 

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Son Güncelleme: 11.07.2021 12:25
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