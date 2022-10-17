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AMASRA MADEN OCAĞINDAKİ YANGIN KONTROLE ALINDI!
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AMASRA MADEN OCAĞINDAKİ YANGIN KONTROLE ALINDI!

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında patlama sonrası çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi.

17 Ekim 2022 Pazartesi 13:31
AMASRA MADEN OCAĞINDAKİ YANGIN KONTROLE ALINDI!

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Bakan Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı bölgesinde kurulan Mobil Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, ocakta madencilik faaliyetlerinin tamamen durdurulduğunu söyledi. Cumhuriyet başsavcılığının adli tahkikat altına alması neticesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nün hukuken olay yeri" haline döndüğünü vurgulayan Dönmez, "İlk günlerde bir yangından bahsetmiştim, büyük oranda kontrol altına alındı, hava ile temasını kesmek üzere iki baraj kapısı inşa edildi. Şu anda yangın söndürülmek üzere, giderek şiddeti azalıyor" dedi. 

Sönmez "Teknik ekiplerimiz süreci izliyor. Madencilik faaliyetleri tamamen durdurulmuştu. Olay yerine dönüştüğü için giriş çıkışlar da savcının bilgisi ve izni dahilinde yapılıyor. Şu anda sadece teknik emniyet müdürlerimiz çalışıyor. Yine devam eden adli ve idari soruşturmalarda olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için gerekli her türlü yardım savcı ve müfettişlerimize istisnasız yapılacaktır" diye konuştu.

"PATLAMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR"

Dönmez, arama kurtarma faaliyetinin 18 saat içinde sonuçlandırıldığını belirterek, "41 kardeşimizi şehit verdik. Yaralılarımıza gelince Bartın Devlet Hastanesi'nde 1, İstanbul'a sevk edilen 6 hastanın durumu takip edildi. Olay anındaki değerlendirmelerde olayın nedeninin grizu patlaması olduğunu söylemiştik. Bugün itibarıyla da uzman arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmenin hala devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu arada arama-kurtarma faaliyetleri için birçok ilden kamu kurumlarımızdan, sivil toplum kurumlarımızdan sürece katkı sağlamak üzere illimize gelen ekipler de oldu, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Madencilik ayrı bir iş alanı olduğu için arama-kurtarma faaliyetlerinin hemen büyük bir kısmı kontrol altında" diye konuştu.

Kamuoyunun bilgisine sunulması gereken bilgi ve değerlendirmelerin TTK web sitesi ve bakanlık tarafından sağlanacağına işaret eden Dönmez, bu kapsamda yarın TBMM Genel Kurulunda bilgilendirme yapacağını söyledi.

"ARTIK ŞEHİT AİLELERİMİZ BİZE EMANET"

Dönmez, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü bölgeye intikaliyle birlikte özellikle şehit ailelerine yapılacak maddi yardımlarla ilgili bazı talimatları olduğunu anımsatarak, "İlk etapta valiliğimiz şehit ailelerine yardımlarına başlamıştır. Bugün itibarıyla da Türkiye Taşkömürü Kurumu ilk ödemelerine başlayacaktır. Artık şehit ailelerimiz bize emanettir. Her türlü ihtiyacı devletimiz ve ilgili kurumumuz tarafından da karşılanacaktır. Bu arada tabii yöre halkımıza, milletimize özellikle de teşekkür etmek istiyorum. Bu zor anlarımızda bize dualarıyla destek oldular. Bizi yalnız bırakmadılar, teşekkür ediyoruz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız olayın ilk anından itibaren anbean takip etti, desteğini esirgemedi. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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