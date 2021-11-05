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Altuğra, kendisine destek verenlere teşekkür etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

05 Kasım 2021 Cuma 17:15
Altuğra, kendisine destek verenlere teşekkür etti

UBP’nin haftasonu yapılan kurultayı sonrasında Faiz Sucuoğlu’nun Genel Başkan seçilmesi ve hükümeti kurma çalışmalarına başlamasının ardından basında, kendisinin de kabinede yer alacağı yönünde haberler çıktığını hatırlatan İzlem Gürçağ Altuğra, çok sayıda kişinin gerek bizzat kendisini ziyaret ederek, gerekse telefonla arayarak ve mesaj atarak kutladığını belirterek, “tüm değerli kardeşlerime aynı sıcak duygularla teşekkür ederim” dedi.

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Oluşan yeni kabinenin  Genel Başkan’ın takdiri olduğunu kaydeden İzlem Gürçağ Altuğra, “Bilinmelidir ki, hangi konumda olunursa olunsun, halka yönelik hizmetin kutsallığı hiç unutulmamalıdır. Bu bilinçle hareket ederek,  dün olduğu gibi bugün de, yarın da üstelendiğimiz her görevde halkımıza hizmeti kutsal bilerek, inançla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Altuğra yazılı açıklamasını “Sürekli sevgilerini gönderen çok değerli kardeşlerimize içtenlikle teşekkür eder, yeni kurulan hükümetimizin halkımıza hayırlı olmasını dilerim” sözleriyle noktaladı

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Son Güncelleme: 05.11.2021 18:55
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