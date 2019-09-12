Alevler söndü, dronla havadan durum tespiti yapılıyor

Çatalköy'deki askeri cephanelikte meydana gelen patlamalar azalırken, yangın da kontrol altına alındı.

Alevlerin söndüğü gözlemlenirken durum tespiti için drone ile havadan kontrol yapılıyor. Girişe izin verilmeyen bölgeye hala kimse yaklaştırılmıyor.

Patlamalarin hemen ardından bölgeye giden Cumhurbaşkanı Mustafa Akınci, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay inceleme ve temaslarına devam ediyor. Askeri ve sivil görevlilerden sürekli bilgi alan Akıncı, Tatar ve Özersay müdahale edilen yaralılar ve görgü tanıklarıyla da sohbet etti.

Acapulco Otel'in üst tarafında bulunan askeri bölgede meydana gelen yangın ve cephanelikteki patlamaların ardından bölgeyi yoğun bir is kokusu etkisi altına aldı.

Otelde kalan turistler patlamadan dolayı büyük korku yaşadı. Patlamalardan zarar gören otelden çıkmak zorunda kalan turistler, sahilde sabahladı. İs kokusundan rahatsız olan otel müşterileri yardım talep etti.

Otel yetkilileri, gerekli güvenlik kontrollerinin yapılmasının ardından otelde kalan misafirlerin aşamalı olarak odalarına dönebileceğini açıkladı. Otelde kalanlara kahvalti verileceği ve operasyonlarla hizmetlerin en kısa zamanda normale döneceği belirtildi.

Günün ağarmaya başlamasıyla patlamanın sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Cephanelikteki patlamalardan dolayı çevreye bir çok şarapnel parçası yayıldı. Bölgedeki binaların camları patlamanın etkisiyle kırıldı.

Olay sonrası sivil ve askeri yetkililer de, olayın nasıl meydana geldiği ve alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere kriz masası oluşturdu.

Yangına müdahale için patlamaların tamamen durması ve yangının azalması bekleniyor.

Bu amaçla alan tamamen kontrol altına alınırken, polis de yollarda ve bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bölgeyi belediye başkanları, milletvekilleri ve diğer yetkililer de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı, turistlere moral ve destek verdi.