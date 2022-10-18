Alayköy’de iş kazası

Alayköy Sanayi Bölgesi'nde, Adnan Özer kaynak yaptığı esnada 3 buçuk metreden düşerek ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde, bugün 11.30 sıralarında 64 yaşındaki Adnan Özer isimli şahıs bir iş yerine ait depoda sende yapımı için kaynak çalışması yaptığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3 buçuk metre yükseklikten beton zemine düştü.

Polis açıklamasına göre, ağır yaralanan Özer, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındı.