banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
371.065
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3109
EURO
7.4186
banner339
Bakan Pilli: Toplam 57 test yapıldı, pozitif vaka yok
PİLLİ: POZİTİF VAKA YOK
Bakımını yaptığı yaşlı yakınının ölümüne sebep olan şahıs tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!
TC-KKTC MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Girne'de klima hırsızlığı
GİRNE'DE KLİMA HIRSIZLIĞI

Alagadi'de kaybolan Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarında bugün de sonuç yok

Alagadi bölgesinde yüzerken denizin aşırı dalgalı olması sonucu kaybolan iki gençten biri olan Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı.

26 Mayıs 2020 Salı 20:49
Alagadi'de kaybolan Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarında bugün de sonuç yok
banner337
banner345

Alagadi bölgesinde yüzerken denizin aşırı dalgalı olması sonucu kaybolan iki gençten biri olan Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı.

Polis Basın Subaylığı saat 18.30 sıralarında yaptığı açıklamayla, Sahil Güvenlik, Sivil Savunma, Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri ve KKTC Balıkçılar Birliği'ne üye balıkçıların katılımıyla denizden, havadan ve karadan devam edildiğini ancak bu ana kadar sonu alınamadığını bildirdi.

banner341
Aramalara hava koşullarının durumuna göre yarın devam edileceği kaydedildi.

Arife günü arkadaşlarıyla Alagadi-3 bölgesinde denize giren ve kaybolan iki gençten 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir'in cansız bedeni aynı gün bulunmuştu.

Son Güncelleme: 26.05.2020 21:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçiler Birliği: “Genel Tarım Sigortası Fonu'nu oyunlara alet etmeyiz“
Çiftçiler Birliği: “Genel Tarım Sigortası Fonu'nu oyunlara alet etmeyiz“
Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği anlaşmadan memnuniyet belirtti: “Adeta bayram hediyesi“
Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği anlaşmadan memnuniyet belirtti: “Adeta bayram hediyesi“
YDP, TC-KKTC iktisadi ve mali iş birliği anlaşmasından memnun
YDP, TC-KKTC iktisadi ve mali iş birliği anlaşmasından memnun
Bakan Oğuz, Orman Dairesi Yangın Hazır Kuvvet ekipleri ve yangın kule gözcüleriyle biraraya geldi
Bakan Oğuz, Orman Dairesi Yangın Hazır Kuvvet ekipleri ve yangın kule gözcüleriyle biraraya geldi
Bakan Pilli: Toplam 57 test yapıldı, pozitif vaka yok
Bakan Pilli: Toplam 57 test yapıldı, pozitif vaka yok
LAÜ’den yeni bir başarı
LAÜ’den yeni bir başarı
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!
Hayvancılık Dairesi: “KKTC bayrağı taşımayan gemilerin KKTC karsularında avcılık faaliyetinde bulunması suçtur”
Hayvancılık Dairesi: “KKTC bayrağı taşımayan gemilerin KKTC karsularında avcılık faaliyetinde bulunması suçtur”
Başbakan Tatar, anlaşmayla gelecek paranın hangi alanlarda kullanılacağını açıkladı
Başbakan Tatar, anlaşmayla gelecek paranın hangi alanlarda kullanılacağını açıkladı
ARUCAD vakfa devredildi
ARUCAD vakfa devredildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim