Akter’den 11 Temmuz Basın Günü mesajı

Akter mesajında, 11 Temmuz 1889’da Kıbrıs’ın ilk Türkçe gazetesi Saadet’in yayın hayatına başlamasından bugüne 132 yıl geçtiğini ifade ederek, yıllar boyunca, toplumsal olarak yaşananların da tesiriyle, Kıbrıs Türk basınının her gününün dinamik, değişken gündemle ve sorunlarla yaşandığını belirtti.

Her ülkenin en önemli güçlerinden biri olan basın sektörünün, ülkede de bilgilendirme, gerçekleri toplumla paylaşma, sorgulama, eleştirme ve halkı haberdar etme görevleri bulunduğuna dikkat çeken Akter, “Tüm bunların yanı sıra onurlu, ilkeli, saygılı ve bağımsız kalmak bu gücün en kuvvetli erdemlerindendir” dedi.

Çocukların ve gençlerin haber alabilmesi, öğrenebilmesi ve kişisel gelişimine katkı koyabilmesi yolunda basının yine önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Akter, şunları kaydetti:

“Çocuk hakları konusunda toplumsal algı ve çocuk refahı için farkındalık yaratabilmenin yanı sıra doğru dil kullanımı ile çocukların kendi hakları konusunda da bilinç düzeyi geliştirebilmek için basının gücü oldukça etkilidir.”