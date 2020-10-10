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Akpınar: “Var olmak istiyorsak ve bugüne kadar var olabilmişsek, sadece Türkiye sayesindedir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Türkiye ve KKTC arasında ki bağı ve bağlılığı vurguladığı; kişisel düşünce ve görüşlerini içeren yazılı bir açıklamada bulundu.

10 Ekim 2020 Cumartesi 11:58
Akpınar: “Var olmak istiyorsak ve bugüne kadar var olabilmişsek, sadece Türkiye sayesindedir”
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GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar açıklamasında, Türkiye’nin asli varlığının önemini meşrulaştıran siyasiler ve siyasilerin etkisinde kalan bir kesimin olduğunu dile getirerek, Kıbrıs Türk halkının varlığını Türkiye’ye borçlu olduğunu ve vatan toprağına da yine Türkiye sayesinde tutunduğunu söyledi.

“100 bin öğrenci hedefi KKTC liderliğinin değil, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefidir”

KKTC’de Yüksek Öğretim alanının varlığınında Türkiye sayesinde olduğunu belirten Akpınar, 100 bin öğrenci hedefinin KKTC liderliğinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın hedefi olduğunu vurguladı.

Akpınar açıklamasının devamında ise şunları belirtti;

“KKTC’de nerdeyse tüm alt yapı, sektörlerin desteklenmesi, Turizm’e yönelik katkılar, bazıları için duymak ağır gelebilir ama; yıllardır gerek emeklilerin, gerekse tüm kamu sektörünün maaş katkısını veren; ödeyen Türkiye Cumhuriyeti.

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“Dünya ile bütünleşmenin engeli, kendi içimizde yaratılan ucube yapı değil mi?”

Kendi ülkemizde gelişmenin, ilerlemenin, Dünya ile bütünleşmenin engeli, kendi içimizde yaratılan ucube yapı değil mi? Kıskançlık değil mi? Adı “Statükoymuş!” Arkasında gerek siyasi; gerekse özelde beslenerek kendilerini devletin üzerinde gören monopol yapılar değil mi? KKTC halkının kendi öz iradesi ile uyanması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi “Asli Varoluşu” için önemine ve geleceğine sarılması lazım. Sağlık alt yapısı ve halen devam eden Pandemi Hastanesi’nin tarihi önemi tartışılamaz. Su projesi kimin için? Bu topraklara can veren su nerden geliyor?

“Seçeceğin Liderin, Kalben Türkiye Cumhuriyeti ile ortak bir İrade ile hareket ediyor olmalıdır”

Uyan Kıbrıs Türkü, asli varlığını sulandıran, geleceğinin olmadığı bir yolculuğa seni sürükleyen siyasi düşünce temsilcilerinden uzaklaş. Aklının bulanmasına ve yaratılan bilgi kirliliğine izin verme. Geleceğine sahip çık. Bu topraklardaki asli varlığın, Osmanlı’dan gelen asaletin. Anavatana olan bağlılığın geleceğinin ışığı olacaktır. Seçeceğin Lider, Kalben Türkiye Cumhuriyeti ile ortak bir İrade de hareket ediyor olmalıdır. Yalnızca sözde değil; özde de.

“Türkiye yanımızda olmasaydı eğer; çoktan asimile edilmiş, azınlık hakları bile olmayan küçük bir topluluk olurduk!”

Hepimizin bir görevi var ve çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yıldırarak diz çökmemizi isteyen, içte ve dışta çok sinsi yapılar var. Birbirimize sarılalım. Kelimelerinin arkasındaki sinsi düşüncelere bağlı o düşüncelerle beslenenlerden sakınalım. Tarih Biziz. Katıldığım tüm BM toplantılarında şunu gördüm. Var olmak istiyorsak ve bugüne kadar var olabilmişsek; sadece Türkiye Cumhuriyeti sayesindedir. Türkiye yanımızda olmasaydı eğer; çoktan asimile edilmiş, azınlık hakları bile olmayan küçük bir topluluk olurduk!”

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Anahtar Kelimeler:
Serhat Akpınar
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