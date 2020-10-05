Akpınar: “Türkiye ile bir bütün olarak hareket etmeliyiz”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adayların 'Kıbrıs Sorunu' üzerinden yaptıkları değerlendirmelere ilişkin, kişisel düşünce ve görüşlerini içeren yazılı bir açıklamada bulundu.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ Başkanlık Ofisi aracılığıyla aktarılan yazılı açıklamasında; siyasal seçim sürecinin kişilere yönelik bir karar verme zamanı olduğunu, ancak çok daha hayati bir kararın hemen eşiğinde olduklarını ifade ederek, 'toplumsal geleceğe odaklı ve Türkiye ile birlikte bütünlük içerisinde hareket"görüşünü öne çıkardı. Kurucu Rektör Serhat Akpınar'ın söz konusu açıklamasındaki diğer ifadeler ise şöyle yer buldu; "Cumhurbaşkanı adaylarımızı izledik. 'Kıbrıs Sorunu ve Çözümü' olarak sunulan girişimler dizisi, artık 'dead end' kademesine ulaşmıştır. Elli iki yıl müzakere etmişiz, onurlu bir barışı kabul ettirmek adına tüm girişimlerimiz, almış olduğumuz tüm sorumluluklar, tarihi süreç içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nce zora sokulmuş, engellenmiş nihayetinde yok edilmiştir. 'Megalo Idea' saplantısının, dost ve paydaş ilişkiler kurmaya çalıştığımız komşularımızdaki ana refleksi oluşturduğunu her seferinde görmek, şaşırmamız gereken bir konu değil. Bilakis; Kendi tarihimizden çıkarmamız gereken dersler vardır. 'Türk'ün; Türk'ten başka dostu yoktur!' Ata öğüdünden yola çıkarak; Birbirimize daha çok sarılmalı, sahip çıkmalıyız. Liderlik ve yönetim kadrolarından, toplumsal varlığımızın; Siyasi-sosyal ve ekonomik veriler, tecrübeler ışığında gerçekçi olarak yönlendirilmesi ve yönetilmesini bekliyor, talep ediyoruz. Zaman kaybetmeksizin; Diyalog, diplomasi gücü ve barışa inanan bireyler olarak, artık kendi geleceğimize odaklı ve Türkiye ile birlikte bütünlük içerisinde hareket etmeliyiz."