Akıncı niye susuyor?

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı YÖDAK Başkanı hakkında yapılan iddiaları cevaplamaya ve önlem almaya çağırdı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Kıbrıs Manşet’e yaptığı açıklamada “Hepinizin mâlumu olduğu üzere, geçtiğimiz hafta Salı günü, meclis kürsüden, Kıbrıs meselesine ilişkin sorduğum 18 soruya henüz yanıt alamamış bulunmaktayım” diyerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yönelik eleştirilerde bulundu. Zaroğlu yaptığı açıklamalarda YÖDAK Başkanı hakkında gazetemizin yönlendirdiği sorulara Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sessiz kalmasını ise “YÖDAK Cumhurbaşkanının yumuşak karnı haline gelmiştir” diyerek eleştirdi. Zaroğlu yaptığı açıklamalarda şunları ifade etti;

“Akıncı yanlı ve yanlış davranıyor”

YDP Lefkoşa milletvekili Bertan Zaroğlu Kıbrıs Manşet’e yaptığı açıklamalarda Kıbrıs meselesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa akıncıya yönelttiği 18 soruya henüz cevap alamadığını ifade etti. Zaroğlu bunun yanı sıra Akıncı’nın yumuşak karnı haline gelen YÖDAK Başkanı Akile Büke ile ilgili yanlı ve külliyen yanlış bir politika izlediğini ifade etti. Akıncı’nın yanlı ve yanlış politikaları hakkında eleştirilerde bulunan Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 5 soru daha yönlendirdi. Mevcut durumla ilgili hem hükümeti hem de kamuoyunu bilgilendirmek istediğini ifade eden Zaroğlu, “bilindiği gibi, bir ayda en fazla 8 - 9 gün, hafta sonu tatili bulunmaktadır. YÖDAK Başkanı Akile Büke ise, sadece haftasonu tatilleri ile yetinmemekte ve 365 günün yarısından fazlasında, hangi amaca yönelik olduğu belirsiz, tatiller yapmaktadır” şeklinde konuştu.

“Akile Büke Muhaceret kayıtlarını açıklasın”

Zaroğlu “Akile Büke’nin Bunca zamanı neden yurtdışında harcadığına ilişkin kendisine sorulan sorulara çocuklarını görmek için gittiğini söylemesi kamuoyunu yanıltmaktır” diyerek Akile Büke’yi kamuoyuna dolaylı cevaplar vermek yerine salt gerçekleri ortaya çıkaracak muhaceret kayıtlarını sunmayı teklif etti. “Sn. Büke acaba bir ayda 15 gün, 20 gün, hatta 28 gün sürelerle, yurtdışında bulunmasını da hafta sonu tatili diye mi açıklayacaktır?” diyen Zaroğlu, “Akile Büke görevde bulunduğu 24 ayın, 18 ayında her ayın, 13 gün ile 28 günü arasında, maalesef Kıbrıs'ta bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

“ Büke gerçekleri açıklamaktan kaçıyor”

Kıbrıs Manşet’e yaptığı açıklamalarına devam eden Zaroğlu, “Sadece; 2017 ve 2018 Temmuz aylarında, Her Nasılsa, belki de yaz tatilini Kıbrıs' ta geçirdiği için, yurtdışına gitmemiştir” diyerek bu durumun endişe verici olduğunu ifade etti. Akile Büke’nin her haliyle, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar yapmayı adet haline getirdiğini söyleyen Zaroğlu, Kamuoyunu rahatlatmak amacıyla doğruların açıklanması gerektiğini söyledi. Zaroğlu, “Akile Büke gerçekleri açıklamak yerine kendisi hakkındaki gerçeklere ilişkin bir aydır yayın yapan Kıbrıs Manşet Gazetesi’ni dava ettiğini söylemekle yetinmiştir” dedi.

Akile Büke iddialırını, ispatlayıcı evraklar ile kamuoyuyla paylaşmazsa, hangi sıfata lâyık olacak

“Dahası, yine aynı açıklamalarında, karşısında dava edecek kayıt ve şirket bile bulamadığını da iddia etmiştir. Ancak bu nokta da önemle altını çizmek isterim ki, şayet Akile Büke iddialarını, ispatlayıcı evraklar ile kamuoyuyla paylaşmazsa, hangi sıfata lâyık olacağının takdirini de kamuoyuna bırakmak zorunda kalacağımın bilinmesini isterim.

Gelelim Sn. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya

Sn. Akıncı derhal, artık bu konudaki sessizliğini bozmalı ve bu konuda halkımıza aydınlatıcı bilgi vermelidir. Şimdi de sn. AKINCI' YA soralım:

1- Sn. Akıncı'nın, bir yılın tam 27 haftasını, yani 188 gününü, eş deyişle yarısından fazlasını, yurtdışında geçiren bir kişiye, bu kadar müsamaha etmesinin altında yatan gerçekler nedir?

2- Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı, Akile Büke'yi göreve getirirken, yasalara aykırı bir şekilde, yılın yarısından fazlasını yurtdışında bulunması için yardımcı olacağına dair, bir vaatte bulunmuşmudur?

3- Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eğer böyle bir söz vermişse, kendini yasaların üzerinde mi görmektedir?

4- Cumhurbaşkanı Akıncı, şayet Akile Büke'nin yılın yarısından fazlasını yurtdışında geçirmesine, yasalara aykırı bir biçimde göz yumacağına dair söz vermemiş ise, yılın 188 gününü yurtdışında geçiren bir bürokratı, halen niye korumakta ısrar etmektedir?

5- Dahası da, kapalı kapılar ardında Akile Büke'nin tavırlarından ve işe gelmemesinden dolayı rahatsız olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Özyiğit' in de, Meclis Kürsüsünden: " Ailesini görmeye gitmesini niye büyütüyorsunuz? " diye konuşarak savunmasının ardında yatan gerçekler ve diyetler acaba Sn. Akıncı’nın verdiği tavizlere binaen midir?

Umarım bu defa ki kısa sorularıma Sn. Akıncı, tatmin edici cevaplar verebilir”