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Akıncı: “Kıbrıs Türkü'nün haklarına sahip çıkma mücadelesi devam edecek“

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türkü'nün haklarına sahip çıkma mücadelesinin devam edeceğini vurguladı. "Haklarımızı kabul etmiyorlarsa, o zaman biz de artık uğraşmayıp haklı taleplerimizden vazgeçelim, başka yollara sapalım" denilemeyeceğini; politikalarımızın istikrarlı ve tutarlı olması gerektiğini belirtti.

Akıncı: “Kıbrıs Türkü'nün haklarına sahip çıkma mücadelesi devam edecek“

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türkü'nün haklarına sahip çıkma mücadelesinin devam edeceğini vurguladı. "Haklarımızı kabul etmiyorlarsa, o zaman biz de artık uğraşmayıp haklı taleplerimizden vazgeçelim, başka yollara sapalım" denilemeyeceğini; politikalarımızın istikrarlı ve tutarlı olması gerektiğini belirtti.

19 Ocak 2020 Pazar 18:27
Akıncı: “Kıbrıs Türkü'nün haklarına sahip çıkma mücadelesi devam edecek“

AKINCI BUGÜN DE MALLIDAĞ, ÇINARLI, ARDAHAN, TUZLUCA VE KİLİTKAYA'YI ZİYARET ETTİ, YURTTAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türkü'nün haklarına sahip çıkma mücadelesinin devam edeceğini vurguladı. "Haklarımızı kabul etmiyorlarsa, o zaman biz de artık uğraşmayıp haklı taleplerimizden vazgeçelim, başka yollara sapalım" denilemeyeceğini; politikalarımızın istikrarlı ve tutarlı olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bugün Mallıdağ, Çınarlı, Ardahan, Tuzluca ve Kilitkaya'da yurttaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı, "Haklı olduğumuz doğru yolda kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Akılcı, gerçekçi, makul ve doğru zeminde haklarımıza sahip çıkarak, uluslararası hukuk içinde hak ettiğimiz saygın konumu kazanana kadar bu mücadeleye ısrarla devam edeceğiz" dedi.

25 Kasım’da Berlin’de yer alan üçlü görüşmede taşların yerine oturduğunu örneklerle anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bu toplantıdan çıkan sonuç muğlaklıkları büyük oranda ortadan kaldırmış; siyasi eşitlik konusu net olarak vurgulanmıştır. Bundan sonraki sürecin artık ucu açık olmayan sonuç odaklı bir süreç olacağı ve stratejik bir anlaşma hedefi ile hareket edileceği belirlenmiştir" dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorununun çözüm çabasına daha aktif katılımını beklediğini de kaydetti.

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Ziyaret ettiği köylerdeki yerel yöneticiler ve yurttaşlarla Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz'de doğal gaz kaynakları nedeniyle her geçen gün tırmanmaya devam eden gerilimin taşıdığı riskler ve iç konularla ilgili görüşlerini de paylaşan Cumhurbaşkanı Akıncı, yurttaşların değerlendirmelerini dinleyerek sorularını da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçtiğimiz Temmuz ayında Kıbrıs Rum tarafına Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının yönetimi ile ilgili Kıbrıs Türk tarafının yaptığı önerinin alelacele reddedilmiş olmasının, maalesef bölgedeki gerilimin her geçen gün tırmanmasından başka bir sonucu olmadığını ifade etti. "Biz tek yanlı adımların sadece gerilimin artmasına, iş birliğinin ise barışa ve tüm tarafların kazanmasına hizmet edeceğini bilerek hareket ediyoruz. Bu konudaki haklılığımızın iş işten geçmeden görülerek, doğal gaz alanında iş birliği kapısının aralanması için çalışıyoruz" dedi.

Söz konusu önerinin AB ve BM'ye de iletildiğini, akıl yolundaki bu önerinin bugün de masada olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bugüne kadar Kıbrıs'ta her iki toplumun yararını gözeten, çözüm hedefine ulaşılmasına katkı yapması için hayata geçen işbirliği uygulamalarından her iki toplum da kazançlı çıkmıştır" diyerek, Doğu Akdeniz'de enerji konusunda yaşanmakta olan gerginliğin yerini süratle iş birliğine bırakması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin daha da karmaşık hale gelmekte olduğu artık çok daha net görülüyor. Kıbrıs sorunun çözümünün sadece Kıbrıs için değil, bölge için de bir gereklilik haline geldiğini bu nedenle sıklıkla vurgulamaktayım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, dünkü Pamuklu, Bafra, Kalecik, Kurtuluş ve Ergazi ziyaretlerinde olduğu gibi bugünkü ziyaretlerinde de iç konularda çözüm bekleyen sorunların aşılması için kamu yararı ve toplum çıkarlarını her şeyin üzerinde tutarak çalışılmasının gerekliliğini ifade etti.

Son Güncelleme: 19.01.2020 21:32
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