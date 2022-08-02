banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor
Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor
Alkollü şahıs düşerek yaralandı
Alkollü şahıs düşerek yaralandı
Unan'ın ölüm sebebi kalp
Kalbine yenildi
Meteoroloji Dairesi uyardı
Meteoroloji Dairesi uyardı
Çevre Mühendisleri Odası: "Katı atık sorununu kökten çözecek çözümler elzem"
Çevre Mühendisleri Odası'ndan açıklama
banner404

Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor

02 Ağustos 2022 Salı 13:30
Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor

Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor. Buna göre, bu gece yarısından itibaren litre başı,  95 oktanda 1,1 TL, 98 oktanda 1,1 TL, Euro Diesel’de 2 TL, gaz yağında ise 1,1 TL’lik indirim yapılacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, KKTC’de akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması için gerekli kararnamenin hazırlandığını bildirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yazılı açıklamasında, akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması için gerekli çalışmayı yaptıklarını ve kararnamenin hazırlandığını belirtti. 

Amcaoğlu, 95 oktanda 1.1 TL, 98 oktanda 1.1 TL, Euro Diesel’de 2 TL, gaz yağında ise 1.1 TL’lik indirim yapılacağını kaydetti. Amcaoğlu, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak vatandaşın cebini rahatlatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ” dedi.

 

banner360
Son Güncelleme: 02.08.2022 14:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkollü şahıs düşerek yaralandı
Alkollü şahıs düşerek yaralandı
Unan'ın ölüm sebebi kalp
Unan'ın ölüm sebebi kalp
Meteoroloji Dairesi uyardı
Meteoroloji Dairesi uyardı
Çevre Mühendisleri Odası: "Katı atık sorununu kökten çözecek çözümler elzem"
Çevre Mühendisleri Odası: "Katı atık sorununu kökten çözecek çözümler elzem"
60’ıncı Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor
60’ıncı Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor
Sağlık Bakanı Altuğra, Ankara’da 1 Ağustos resepsiyonuna katıldı
Sağlık Bakanı Altuğra, Ankara’da 1 Ağustos resepsiyonuna katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar TESKOMB heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar TESKOMB heyetini kabul etti
Döviz kurları
Döviz kurları
Sahtekarlığın belgesi: Üniversite diploması bile yokmuş!
Sahtekarlığın belgesi: Üniversite diploması bile yokmuş!
'Silahlı soygun' olayı zanlısı yeniden mahkemede!
'Silahlı soygun' olayı zanlısı yeniden mahkemede!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim