banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Antalya’da KKTC’ye son şans!
Antalya’da KKTC’ye son şans!
Trafik kazası
Trafik kazası
Ataoğlu: “Sağlık çalışanlarımız milletimizin kahramanı”
Ataoğlu: “Sağlık çalışanlarımız milletimizin kahramanı”
Polis, Kantara bölgesindeki yollarda buzlanma nedeniyle sürücüleri uyardı
Sürücülerin dikkatine!
Sucuoğlu: “Altyapı eksiklerinin giderilmesine yönelik düzenlemeler süratle hayata geçirilecek”
“En büyük pay hiç şüphesiz...
banner405

Akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek

Bakanlar Kurulu tarafından Akaryakıt Yasası’nda yapılan değişiklik ile akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek.

15 Mart 2022 Salı 10:48
Akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek

Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Akaryakıt Yasası’nda bir değişiklik yapıldı.

Buna göre, Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Tüzüğü’ndeki değişiklik ile akaryakıt fiyatlandırma hesaplamasının en son tavan fiyatın uygulanmaya konulduğu günden başlamak üzere her iş günü düzenlenebilmesi sağlandı.

banner341
Bugünden itibaren geçerli olan karar, 15 Ağustos 2022 tarihinde yürürlükten kalkacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan tüzük değişikliği şöyle: 

"Esas Tüzüğün 5'inci maddesi kuralları gereğince yapılacak fiyatlandırma hesaplaması, en son tavan fiyatın uygulamaya konulduğu günden başlamak üzere her iş günü için ithal parite fiyat değiş minin takip edilmesi ve o günlük ithal parite fiyatının, fiyat değişim koridorunun dışına çıkması halinde tavan şatış fiyatının yeniden belirlenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Bu madde amaçları bakımından ithal parite fiyatı; petrol ürünleri için emsal fiyat bülteninde yayımlanan FOB Italya fiyatına, navlun ve sigorta ilavesiyle oluşan CİF fiyatın aynı güne ait döviz kuru ile Türk Lirasına çevrilmiş değerini anlatır. Bu madde amaçları bakımından döviz kuru, ABD ($) Dolarının KKTC Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki o günün döviz satış kurunu, döviz kuru ilan edilmeyen gün ve günler için ilan edilen en son döviz satış kurunu anlatır. Esas Tüzükle birlikte okunan 2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzüğünün Geçici 1 'inci maddesi, yapılan işlemlere halel gelmeksizin bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yürürlükten kaldırılır. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihinden başlayarak yürürlüğe girer ve 15.8.2022 tarihinde yürürlükten kalkar."

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava durumu..
Hava durumu..
Antalya’da KKTC’ye son şans!
Antalya’da KKTC’ye son şans!
Yemlik arpa fiyatında uzlaşı sağlandı
Yemlik arpa fiyatında uzlaşı sağlandı
Öğrenci taşımacılığı yarın devam edecek
Öğrenci taşımacılığı yarın devam edecek
Çavuşoğlu’ndan Özyiğit için taziye mesajı
Çavuşoğlu’ndan Özyiğit için taziye mesajı
Meclis çalışmaları tamamlandı
Meclis çalışmaları tamamlandı
Meclis çalışmaları devam ediyor
Meclis çalışmaları devam ediyor
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
KIBTES: 2011 sonrası genç öğretmenlerimizin yaşadıkları ekonomik zorluklar ve gasp edilen özlük hakları ivedilikle iyileştirilmelidir
KIBTES: 2011 sonrası genç öğretmenlerimizin yaşadıkları ekonomik zorluklar ve gasp edilen özlük hakları ivedilikle iyileştirilmelidir
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 pandemisinin ülkedeki iki yılını değerlendirdi
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 pandemisinin ülkedeki iki yılını değerlendirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim