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Ahmet Tokatlıoğlu:Ülkenin iflası kaçınılmazdır!

HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, kriz yönetiminin ciddiyet istediğini ancak mevcut hükümette bu ciddiyeti göremediklerini dile getirerek, "Hükümet kendine gelmezse ülkenin iflası kaçınılmazdır" dedi.

05 Nisan 2022 Salı 10:15
Ahmet Tokatlıoğlu:Ülkenin iflası kaçınılmazdır!

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, kriz yönetiminin ciddiyet istediğini ancak mevcut hükümette bu ciddiyeti göremediklerini söyledi.

Krizle mücadele edebilmek için plan ve program yapmanın ve bu programın ciddiyetle uygulamanın elzem olduğuna işaret eden Tokatlıoğlu, “Saldım çayıra Mevlam kayıra yönetimiyle bu ülkede herkes batmaya mahkumdur. Hükümeti bir an evvel ciddiyete davet ediyoruz. Ülkenin ne mazeret duyacak ne de şaka kaldıracak hali kaldı” ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yaparak hükümeti eleştiren Tokatlıoğlu, “70'inci gününe yaklaşan hükümetten zam, atama ve borçlanma dışında bir şey duymadık. Oysa bu hükümetin en önce yapması gereken şeyler vardı” dedi ve yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"1. Kapsamlı bir tasarruf planı

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2. Dış finansmanın garanti edilmesi

3. Enerji arzının garanti altına alınması

4. Gıda arzının güvence altına alınması

5. Salgının kontrol altında tutulması"

Hükümet bunları yapmamakla kalmadı. Yukarıda sözünü ettiğimiz ve tedbir alması gereken konularda çok ciddi yanlışlar da yaptı. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak uyarıyorum. Hükümet bir an önce kendine gelmezse ülkenin iflası kaçınılmazdır.”

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Ahmet Tokatlıoğlu:Ülkenin Iflası Kaçınılmazdır
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