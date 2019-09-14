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Abla kardeş kocalarını bırakıp PUBG'de tanıştıkları kişiye kaçtı

Mobil oyunların zirvesinde yer alan PUBG, evlilik bitirdi..

Abla kardeş kocalarını bırakıp PUBG'de tanıştıkları kişiye kaçtı

Mobil oyunların zirvesinde yer alan PUBG, evlilik bitirdi..

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:45
Abla kardeş kocalarını bırakıp PUBG'de tanıştıkları kişiye kaçtı

22 yaşındaki Ayşen Daşgın ve 17 yaşındaki kardeşi R.K. eşlerine not bırakarak, evi terk ettiler. Gelen ihbarların üzerine soruşturma yapılan olayda, abla ve kardeş PUBG'de tanıştıkları kişinin Osmaniye'deki evinde bulundu. Abla Ayşen Daşgın 4, kardeşi R.K. ise 1 yıldır evliydi.

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Dünya genelinde oyunlar üzerinden tanışıp aşık olmak çok fazla görülmeye başlandı. Fakat evli olup not bırakarak evden kaçmak her gün görülmüyor.

Kardeşler eşlerine, "Benimle ilgilenmedin ve kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar” ve “Gittiğin işten dolayı çok değiştin, seni istemiyorum” şeklinde notlar bıraktı.

Kaynak: Abla kardeş kocalarını bırakıp PUBG'de tanıştıkları kişiye kaçtı..

Anahtar Kelimeler:
PUBGAbla Kardeş
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