22 yaşındaki Ayşen Daşgın ve 17 yaşındaki kardeşi R.K. eşlerine not bırakarak, evi terk ettiler. Gelen ihbarların üzerine soruşturma yapılan olayda, abla ve kardeş PUBG'de tanıştıkları kişinin Osmaniye'deki evinde bulundu. Abla Ayşen Daşgın 4, kardeşi R.K. ise 1 yıldır evliydi.
Kardeşler eşlerine, "Benimle ilgilenmedin ve kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar” ve “Gittiğin işten dolayı çok değiştin, seni istemiyorum” şeklinde notlar bıraktı.
Kaynak: Abla kardeş kocalarını bırakıp PUBG'de tanıştıkları kişiye kaçtı..