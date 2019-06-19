9. Girne Kültür Sanat Günleri başladı

9 TEMMUZ’DA HADİSE KONSERİ VAR
Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Girne Kültür Sanat Günleri “Bir Valize Ne Sığar Ki” isimli tiyatro oyunuyla başladı; 9 Temmuz’da Hadise konseriyle devam edecek
Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, “Bir Valize Ne Sığar Ki” isimli tiyatro oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından Girne Amfi Tiyatro’da sahnelendi.
GÜNGÖRDÜ: OYUN İZLEYENLERİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ
Nidai Güngördü, geçtiğimiz yıl “Sanat yoluyla barış” temasıyla yapılan Girne Kültür Sanat Günleri’nin, bu yıl tüm insanlık için sanatın birleştirici gücüyle barış ve hoşgörüye vesile olmasını temenni etti. Güngördü, oyunda emeği geçenlere şahsı, meclis üyeleri ve Girneliler adına teşekkür etti
Son Güncelleme: 19.06.2019 12:33