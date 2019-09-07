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“8. Kalavaç Kültür Festivali” 15 Eylül’de yapılacak

“8. Kalavaç Kültür Festivali”, Değirmenlik Belediyesi ve Kalavaç Muhtarlığının iş birliğiyle 15 Eylül Pazar günü yapılacak.

“8. Kalavaç Kültür Festivali” 15 Eylül’de yapılacak

“8. Kalavaç Kültür Festivali”, Değirmenlik Belediyesi ve Kalavaç Muhtarlığının iş birliğiyle 15 Eylül Pazar günü yapılacak.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:58
“8. Kalavaç Kültür Festivali” 15 Eylül’de yapılacak

“8. Kalavaç Kültür Festivali”, Değirmenlik Belediyesi ve Kalavaç Muhtarlığının iş birliğiyle 15 Eylül Pazar günü yapılacak.

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Değirmenlik Belediyesinden verilen bilgiye göre, Kalavaç Kültür Festivali, bu yıl  Kalavaç’ın “Ayşe Nenesi” olarak tanınan Ayşe Cangül anısına yapılıyor..Saat 10.30’da başlayacak festivalde müzik dinletileri, halk oyunları ve çeşitli parodiler sunulacak.  Kalavaç köyüne özgü sesta, sini, sele, sepet, dokuma ve çeşitli el sanatlarının da satışının yapılacağı etkinlikte, yüzyıllardır korunan köy yaşamını ve otantik binaları ziyaretçiler gözlemleyebilecek.

Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy etkinlikle ilgili açıklamasında, “Amacımız biz Kıbrıslı Türklerin bu adada yüzyıllardır var olan kültürünü korumak ve yaşatmaktır” dedi..Unutulmaya yüz tutmuş Kıbrıslı kültürünün korunması için en iyi örneğin Kalavaç köyü olduğunu belirten Muhtar Karasoy, “Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre çok daha büyük bir ziyaretçi akını bekliyoruz” diye konuştu.

Festivale tüm halk davet edildi.

Son Güncelleme: 07.09.2019 15:31
Anahtar Kelimeler:
8. Kalavaç Kültür Festivali
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