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733 öğrenci, 130 öğretmen 13 personel pozitif

4 SINIF KAPANDI... POZİTİFLEŞME ORANI YÜZDE 1,48

18 Mart 2022 Cuma 14:30
733 öğrenci, 130 öğretmen 13 personel pozitif

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKULLARDA HAFTALIK KORONAVİRÜS TABLOSUNU GÜNCELLEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı 12-18 Mart tarihlerini kapsayan okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, 226’sı İlköğretim, 413’ü Genel Ortaöğretim ve 54’ü de Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda toplam 733 öğrencinin Kovid-19 testi pozitif çıtı.

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 İlköğretim Dairesi’nde 45, Genel Ortaöğretim’de 65 ve Mesleki Teknik Öğretim’de de 20 öğretmen Kovid-19’a yakalandı. Bu 3 daireye bağlı okullarda toplam 13 personelin de testi pozitif çıtı.

Diğer yandan aynı dönemde 346 öğrenci ve 24 öğretmen temaslı oldu.  İlköğretim Dairesi’ne bağlı 4 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi.

59 bin öğrenci,  öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı da yüzde 1,48 olarak gerçekleşti.

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Son Güncelleme: 19.03.2022 00:10
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