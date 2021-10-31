73'ü yerel 89 pozitif vaka

KKTC’de son 24 saatte yapılan 23 bin 042 test sonucu, 73'ü yerel 89 pozitif vakaya rastlandığı, 102 kişinin taburcu edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vakalardan 2 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 73 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakaların, 30 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele ve 1 kişinin ise Lefke bölgesinden olduğu ifade edilen açıklamaya göre bugün itibarıyla Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.042

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 89

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 73

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 102

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.526.052

Toplam Vaka Sayısı: 22.510

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.199

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1225

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1173

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 642

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 379

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6454

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 75.215”