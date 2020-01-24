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6. Mesarya Tiyatro Şöleni basın toplantısı yapıldı

Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun 6. Mesarya Tiyatro Şöleni başlıyor.

6. Mesarya Tiyatro Şöleni basın toplantısı yapıldı

Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun 6. Mesarya Tiyatro Şöleni başlıyor.

24 Ocak 2020 Cuma 18:33
6. Mesarya Tiyatro Şöleni basın toplantısı yapıldı

Beyarmudu Belediyesi çatısı altında kurulan Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun 6. Mesarya Tiyatro Şöleni başlıyor. Meserya Sosyal Tesislerinde gerçekleşen basın toplantısına katılacak olan ekiplerin temsilcileride basın toplantısında yer aldı. Saat 11.00 da gerçekleşen basın toplantısında Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip konuşmasında, “Kültür sanatın her alanında evrensel değerlerle bezenmiş sanat eserlerini halkımıza sunmak , bölge halkımızı sadece izleyici konumunda değil sanat üreten insanlar olarak da sanatla iç içe kılmak için özveriyle çalışıyoruz. Alt yapının yanında, kültür sanat alanında da gelişimi sürekli ve sürdürülebilir kılmak bizler için önemlidir.

Özellikle son yıllarda sanatsal aktivitelerimiz sayesinde sadece kendi ülkemiz sınırları içinde değil, Türkiye’de ve Avrupa’nın birçok bölgesinde de kültürümüzü ve değerlerimizi gururla temsil ettik. Bu yıl altıncısını sunmaktan onur duyduğumuz Mesarya Tiyatro Şöleni’ni sürdürebilmek, her yıl, her yaştan, her bölgeye hitap edecek, evrensel değerde ve kalitede tiyatro oyunlarını bölgemizde misafir etmek bizler için artık kaçınılmaz bir sorumluluk olmuştur. Bu yıl itibariyle, geride bıraktığımız beş umut ve emek dolu şölenle, bölgemizde yurt içi ve yurt dışından toplam 68 oyunu misafir etmiş ve çocuk oyunları, sokak performansları, pandomim, fiziksel tiyatro, oratoryo ve gölge oyunları ile 16 binin üzerinde seyirciye ulaştığımızı gururla duyurmak isterim. Bölge nüfusu düşünüldüğünde oldukça önemli bir rakam ortaya çıkıyor ve bu da bize gösteriyor ki Mesarya’nın kalbine ektiğimiz tohumlar, yeşermiş, fidan olmuş, her yıl daha güçlü, güvenle büyümeye devam etmektedir. Beyarmudu Belediyesi için kültür sanat alanında yapılacak hiçbir etkinlik üretimden bağımsız düşünülemez. Bizler; bölge halkımız, çocuklarımız ve yarınlarımız için dinlenmek bilmeden çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Mesarya Tiyatro Şöleni Koordinatörü Dr. İzel Seylani ise basın toplantısında ki konuşmasında “Beyarmudu Belediyesi çatısı altında kurulan Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun 6. Yaşını kutladığı bugünlerde 6. Mesarya Tiyatro Şöleni’ni sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz.

Sanatçı Erdal Aygenç’in çizdiği Eski Kıbrıs Figürleri resmi bu yıl bizler için büyük ilham kaynağı olmuş ve altıncı yılımızda gerçekleştireceğimiz altıncı şölenimizin coşkusuna coşku katmıştır. Repertuar planlaması ve üreten bir tiyatro ekibinin desteğiyle Kıbrıs figürlerinden ilham alarak bu yılımızın şölenini uzun soluklu bir programa yayıyoruz. Geride bıraktığımız umut ve emek dolu altı yılda Nor & Betmez, Şaman, Papaz Nikahı, Karagöz Paragöz, Ejderha Tepesi ve Haka Manki oyunlarımız Mesarya bölgesinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli organizasyonlarda bölgemizi, kültürümüzü ve ruhumuzu temsil etti. Kendi hikayelerimizi, kendi enerjimizle halkımıza sunduğumuz oyunlarımızın yanında yurt dışından ve ülkemizden çeşitli tiyatroları da Mesarya Tiyatro Şöleni kapsamında bölgemizde misafir ettik. Bu yıl ilk altı ay boyunca sürdüreceğimiz repertuar programında Kıbrıs ve Türkiye’nin yanında Hırvatistan’dan bir çocuk operası bölgemizde halkımızla buluşacak. Farklı türlere yer vermeyi bir çeşitlilik oluşturmayı kendimize sorumluluk edinmenin bilinciyle sokak performansları ve kukla gösterileri de bu yıl bölgemizde sunulacak. Ayrıca şiddete karşı farkındalık ve şiddetin her türü karşısında ses vermek ve duyarsız kalmamak adına bizler sorumululukla hareket edip tiyatro şölen repetuarımıza da Sanmıştım Ki oyunu aldık. Bunun da her yaştan, her bölgeden insanımıza duyarlılıkla; kadınlar, çocuklar ve yaşlılarımız için rengarenk bir şölen programı ortaya koyacağına inanıyoruz” dedi.

6. Mesarya Tiyatro Şöleni Oyun Programı

25 Ocak 2020 Yıldız Olmak Kolay Mı?

27 Şubat 2020 Çökme Tehlikesi

14 Mart 2020 Sanmıştım ki

16 Mart 2020 Sihirli Sebzeler

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25 Mart 2020 Haka Manki

11 Nisan 2020 Eyvah Yine Karıştı

14 Mayıs 2020 Opera Mijau

16 Mayıs 2020 Şerefine İnsanoğlu

21 Mayıs 2020 Varyete Kukla Gösterisi

20 Haziran 2020 Namemolla Zülfikar Bey

21 Haziran 2020 Çırçır Sefası

27 Haziran 2020 Keşanlı Ali Destanı

30 Haziran 2020 Kartal Yuvası

(MHA)

Anahtar Kelimeler:
6. Mesarya Tiyatro Şöleni
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