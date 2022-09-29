54 yaşında hayatını kaybetti

Girne’de, 27 Eylül'de, iş yerinde bulunduğu sırada ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 54 yaşındaki Murat Polat’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.
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