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49'u yerel 61 vaka
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49'u yerel 61 vaka

"Toplam 8298 test yapıldı, 49'u yerel 61 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"

01 Temmuz 2021 Perşembe 19:07
49'u yerel 61 vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8298 olup, 49'u yerel 61 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir. 5  kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 49 kişi ise yerel vakadır. 18 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenikent-1/ Balıkesir-2 / Taşkınköy-1/ Hamitköy-3/ Yenişehir-1/ K.kaymaklı-2/ Ortaköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ Yeniceköy-1/ Surlariçi-1/ Gönyeli-3

Girne

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Girne Merkez- 9 / Aşağı Girne-1/ Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Dikmen-3 / Kaşgar-1/ Yeşiltepe-1 / Doğanköy-1/ Çatalköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Serdarlı-3 / Akdoğan-3 / Çanakkale-1/ Karakol Bölgesi-1 / Geçitkale-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1 / Zümrütköy-1

1 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8298 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 61 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 Yerel Vaka Sayısı: 49 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.479.663 Toplam Vaka Sayısı: 8158 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7729 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 394  Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31  Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 334 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 28 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   1 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5346 Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 342  Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 710 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2587 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 18.786

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