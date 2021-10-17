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3x3 Basketbol Turnuvası tamamlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ev sahipliğinde   Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 3X3 Basketbol Turnuvası final akşamı ile tamamlandı. 

17 Ekim 2021 Pazar 10:45
3x3 Basketbol Turnuvası tamamlandı

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Merkez Lefkoşa’da yer alan ve dört gün süren turnuvanın final akşamı renkli görüntülere sahne oldu.

Çok sayıda basketbol severin takip ettiği çeyrek final, yarı final ve final maçları öncesinde tekerlekli sandalye basketbol maçı da büyük ilgi gördü.

FIBA’dan onaylı özel bir zeminde oynanan maçlar arasında Cranberries Dans Okulu ve Stüdyo 21 ekipleri de gösterileri ile maçları takip edenleri coşturdu. Yiyecek ve içecek stantlarının yer aldığı etkinlikte oynanan final maçları büyük heyecana sahne olurken, tüm turnuva dört gün boyunca Youtube’da canlı olarak yayınlandı.

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 Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ödül töreni öncesinde , turnuvanın gerçekleşmesini sağlayarak ev sahipliği yapan Lefkoşa Türk Belediyesi’ne teşekkür ederek Basketbol Federasyonu ekibi ile birlikte çok güzel bir organizasyona imza atıldığını ifade etti. 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında çok keyifli basketbol akşamları yaşandığını, Merkez Lefkoşa’nın müthiş canlı bir organizasyonlara şahitlik ettiğini belirterek, gelecek yıla aynı güzellikte organizasyonlara imza atacaklarını dile getirdi.

Düzenlenen ödül töreninde ilk kez 3X3 basketbol maçına imza atan Aspelya 1 ve Aspelya 2 takımlarına özel ödüllerini LTB Meclis Üyesi Çelen Çağansoy takdim etti.

U 15 Erkekler Şampiyonu No Name takımına ödülünü Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren sunarken, Master Erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Koop Legends takımı ödülünü LTB Meclis Üyesi Levent Çıraklı’dan aldı. 

Kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Gabiralar ve büyük erkeklerde şampiyon olan Girne Merkez takımlarına ödüllerini LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit birlikte takdim etti. 
Şampiyon takımlara Under Armour firması tarafından da hediye çekleri  verildi.
 

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Son Güncelleme: 17.10.2021 11:51
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