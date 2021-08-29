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30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Belediyeler Birliği, 30 Ağustos’un, Türk Milleti’nin, büyük bir zaferle yeniden varoluşunun tescil edildiği gün olduğunu belirtti.

29 Ağustos 2021 Pazar 14:15
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Belediyeler Birliği, 30 Ağustos’un, Türk Milleti’nin, büyük bir zaferle yeniden varoluşunun tescil edildiği gün olduğunu belirtti.
Belediyeler Birliği 30 Ağustos nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;
“Türk Milletinin gurur günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bu yıl 99. yıldönümünü kutluyoruz. 
26 Ağustos 1922’de başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin, 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanması neticesinde Türk Milleti bağımsız, hür ve demokratik özgürlüğe kavuşmuştur. 
Türk Ulusu’nun onur ve gurur gününü yürekten kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm gazi ve şehitleri saygıyla anarım”. 
MEMUR-SEN
Memur-Sen, 30 Ağustos Zaferi’nin 99. Yıldönümü’nü ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününü, Türk ulusu olarak onur ve gururla kutladıklarını belirtti.
Memur-sen yayınladığı kutlama mesajında “Kıbrıs Türk Halkı, varoluş mücadelesinde Atatürk’ün ilke ve devrimlerini rehber kabul ederek, bugün egemen, özgür KKTC Devleti’ne sahip olmuş bir halktır. Tanınma hedefiyle mücadelemiz, kararlılıkla sürdürülecektir. En büyük güvencemiz, Anavatanımız Türkiye ve onun bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri gününü yürekten kutluyoruz” dedi.
EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. 

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Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, “Dünyanın en güçlü ordularına karşı özgürlük ve bağımsızlık aşkı ile yanan yüce Türk milletinin ulu önder Atatürk'ün liderliğinde, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, sarsılmaz azim ve inancının zaferini millet olarak kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.  
Emekli Subaylar Derneği, 30 Ağustos’un emperyalist güçler tarafından hazırlanan ve Türkleri küçücük bir coğrafyada esaret altına almak, hatta yok etmek isteyen Sevr Planının yırtılıp atıldığı gün olduğunu ifade etti.
TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği de, 99’uncu yıldönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler gününü Türk Ulusu’nun kopmaz parçası, Yavru Vatan Kıbrıs olarak sevinç, gurur ve güvenle kutladıklarını belirtti.
TMT Mücahitler Derneği tarafından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:
“30 Ağustos Zaferi, dünya savaş tarihinin önemli olayıdır. En zor şartlarda, yokluklar içinde nice kahramanlıklarla kazanılmış büyük bir zaferdir. Türk Ulusu’nun direnişi ve kurtuluşudur.
Bugün çok güçlü çağdaş imkan ve olanaklara sahip Türk Silahlı Kuvvetleri iç ve dış kaynaklı her türlü tehlikeyi bertaraf edecek güç, yetenek ve kararlılığa sahiptir. Tanrı’ya çok şükür ki Yavru Vatan Kıbrıs’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gölgesi ve koruması altında egemen Devletimize sahip özgürlük ve barış içinde yaşayabiliyoruz. KKTC vardır ve sonsuza kadar yaşayacaktır”
BAĞIMSIZ İLAHİYATÇILAR İNSİYATİFİ
Bağımsız İlahiyatçılar İnsiyatifi de, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.
Bağımsız İlahiyatçılar İnsiyatifi yayınladığı mesajda; “Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.
 

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Son Güncelleme: 29.08.2021 18:56
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