30 Ağustos Zafer Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlanacak.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmî ve ulusal bir bayram olarak kutlanan 30 Ağustos’un 100. yıl dönümünde tüm ilçelerde törenler düzenlencek.

-Büyükelçi ve KTBK tebrik kabul edecek

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk eşliğinde saat 08.45’te yapacağı tebrik kabulü ile başlayacak. Tebrik kabulü Ortaköy’de KTKA Komutanlığı Gazinosu'nda yer alacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı

Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda yapılacak çelenk sunma töreni, saat 09.30’da başlayacak. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, Anıt Özel Defteri'nin imzalanması ile tamamlanacak.

Dr. Küçük Bulvarı'nda resmigeçit töreni

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak. Tören, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanması, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına bir subayın konuşması, Cumhurbaşkanın konuşması ve resmi geçit ile son bulacak.

-Gazimağusa'da iki tören

Gazimağusa’da Zafer Anıtı ile İsmet İnönü Bulvarında iki ayrı tören yapılacak. Zafer Anıtındaki tören 18.00’de başlayacak, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak. İsmet İnönü Bulvarındaki tören ise saat 18.30’da İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile başlayıp, tören birlikleri ile halkın bayramının kutlanması, konuşmalar, şiir, halk dansları gösterisi, müzik dinletisi ve tören geçişiyle tamamlanacak.

-Girne

Girne’de Zafer Bayramı töreni Salı günü Girne Atatürk Anıtında saat 16.30’da yapılacak. Tören çelenklerin anıta sunulması ile başlayacak, İsiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birlikleri ve halkın bayramının kutlanması, konuşma, şiir ve tören geçişiyle tamamlanacak.

-Güzelyurt

Güzelyurt’taki tören saat 09.30’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak, ardından müze önüne geçilecek ve tören birlikleri denetlenecek, konuşmalar yapılacak, şiir ve resmi geçit ile tamamlanacak.

-İskele

İskele’deki tören saat 16.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Törende, Atatürk Anıtına çelenk sunulacak, saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Tören alanında konuşmalar, halk dansları gösterisi ve şiirlerle devam edecek ve tören geçişi ile sona erecek.

-Lefke

Lefke’deki tören saat 18.00’de Lefke Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, tören birlikleri denetlenip bayram kutlanacak, konuşmalar, şiir, halk dansları gösterisi, tören geçişi yapılacak.

-Akdoğan, Geçitkale, Mehmetçik

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bucaklarda da törenler yapılacak.

Akdoğan Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören saat 09.00’da başlayacak. Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı, bayrakların göndere çekilmesi ve konuşma ile tamamlanacak.

Geçitkale meydanında saat 09.00’da düzenlenecek tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı, bayrakların göndere çekilmesi ve konuşma, şiirlerle son bulacak.

Mehmetçik’te saat 09.00’da düzenlenecek törende ise, çelenkler Atatürk anıtına sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, konuşma yapılacak ve şiir okunacak.