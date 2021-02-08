3 sendika yarın Acil Durum Hastanesi önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), ortak basın açıklaması yaparak, ülkede artan koronavirüs vakalarına rağmen yeterli sayıda hemşire istihdamı yapılmaması nedeniyle tepki gösterdi.

Sendikalar, tüm hastanelerde hemşire sayısında yetersizlik olmasına rağmen istihdam yerine diğer ilçelerdeki hastanelerden Lefkoşa’ya hemşire çekilmesinin ve diğer bölgelerdeki sağlık hizmetlerinin gözden çıkarılmasına karşı çıkarak, eylem yapacaklarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından randevu talebinde bulunan sendikalar, henüz cevap verilmemesi nedeniyle de yarın saat 11.00’de Acil Durum Hastanesi önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu. Sendikalar, eylem modellerini de basın açıklaması sırasında bildireceklerini de açıkladı.