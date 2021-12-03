TÜRKİYE LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ BAŞÇERİ ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU’NU ZİYARET ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla KKTC Engelliler Spor Federasyonu’nu ziyaret etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nde yer alan Federasyon lokalindeki ziyarette konuşan Başçeri, Federasyon’un ortaya koyacağı faaliyetlerde her zaman yanında olacaklarını, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Başçeri, KKTC’de yaşayan engelli bireylerin spor ile topluma, tam ve etkin katılımını hedefleyen Federasyon’un çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.

Türkiye süper liginde yer alan engelli basketbol takımın yoluna daha güçlü devam etmesi için desteklerinin süreceğini ifade eden Başçeri, Federasyon’a sporcu sandalyesi de takdim etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle KKTC Engelliler Spor Federasyonunu ziyaret etmek istediğini ve iki engelli bireye sporcu sandalyesi takdim ettiklerini ifade eden Başçeri, engelli bireylerin her alanda hayatını kolaylaştıracak adımların atılmasının önemine işaret etti.

Türkiye liginde de boy gösteren basketbol takımının başarılarından gurur duyduklarını, takıma güçlü sporcular katıldıkça Türkiye’de de üretimi yapılan sporcu sandalyesi konusunda desteklerinin süreceğini ifade eden Başçeri, sıkıntılar olduğunu ancak mutlak surette engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Federasyonun da, engelli bireyleri spor yoluyla topluma kazandırma çabalarına destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Başçeri, tekerlekli sandalye takımının Türkiye’de daha güçlü bir takım ile sahaya çıkmasını istediklerini söyledi ve “Sizin başarınız bizim gururumuzdur. Büyükelçilik olarak desteğimiz sürecek” dedi.



