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3 araç trafikten men edildi

Girne’de dün gece asayiş ve trafik denetimi yapıldı; 4 iş yeri ve işletme sahipleri; kumarhanelerdeki 22 kişi ve trafikte kontrol edilen 680 araçtan 185’inin sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı; 3 araç trafikten men edildi.

08 Ekim 2021 Cuma 16:45
3 araç trafikten men edildi

Polis bültenine göre, dün gece 21.00 ile 01.00 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. 

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Denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren marketler ve alkollü içki satışı yapan yerler kontrol edildi ve dört iş yerinin kapama saatine uymadığı tespit edilerek işletme sahipleri hakkında yasal işleme gidildi.

Kumarhanelerdeki denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 22 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 680 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 185 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi; çeşitli suçlardan dolayı toplam 3 araç ise trafikten men edildi.

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Son Güncelleme: 08.10.2021 17:06
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