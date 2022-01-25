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27-28 Ocak Şehitleri Perşembe günü törenlerle anılacak

İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı 27-28 Ocak 1958'de yapılan direnişin 64’üncü yıldönümü perşembe günü yapılacak törenlerle anılacak.

25 Ocak 2022 Salı 13:15
27-28 Ocak Şehitleri Perşembe günü törenlerle anılacak

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, ilk tören Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’da yapılacak.
Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.
Törende, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Açman konuşma yapacak ve Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencisi günün anlam ve önemini belirten şiirini okuyacak.


İKİNCİ TÖREN KÜÇÜK KAYMAKLI MEZARLIĞI’NDA

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İkinci tören, aynı gün saat 09.30’da Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda yapılacak. 
Tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak. Din görevlisinin dua okumasıyla devam edecek tören, şehit kabirlerinin ziyareti ve çiçek konulmasıyla tamamlanacak.
Program kapsamında, cuma günü Yenişehir Şehitler Camii’nde, şehitler için mevlit okutulacak.

 

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Son Güncelleme: 25.01.2022 14:15
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