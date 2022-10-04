23 yaşındaki genç aranıyor

02.10.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Baran GÜLER (E-23), kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.