23 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 23 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 8 – 9 Eylül tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 23 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

