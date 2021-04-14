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2021 sezonu Enduro yarışı ile başlıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), 2021 sezonuna Enduro yarışı ile başlıyor. 17 Nisan Cumartesi günü, Hamitköy Çevre Yolu üzerinde yapılacak yarışın başlama saati 10.00 olarak belirlendi

14 Nisan 2021 Çarşamba 12:22
2021 sezonu Enduro yarışı ile başlıyor
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Bu sezon Enduro, Supermoto, Motodrag, Motokros ve Tırmanma olmak üzere 5 branşta 10 organizasyon planı yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) Yönetimi, yarışlarını şampiyona şeklinde yapmama kararı aldı ve her branştan ikişer yarış planladı. Uzun bir Pandemi arasının ardından ilk organizasyonunu “KITMOK 2021 Enduro Yarışı” ile gerçekleştiriyor.

Cumartesi sabahı 10.00’da başlayacak

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Bakanlar Kurulu’nun ‘Pazar günleri sokağa çıkma yasağının devamı’ kararı ile yarışı 17 Nisan 2021 Cumartesi gününe alan KITMOK, aynı gün Sprint Rallisi organizasyonu olan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ile de anlaşarak yarışı aynı bölgede yapmayı kararlaştırdı. Buna göre 17 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00-12.00 saatleri arasında Hamitköy’de önce Enduro yarışı, ardından da Sprint Rallisi yapılacak.

Hamitköy Çevre yolu üzerinden seyredilecek

Antrenman yasağı olması sebebiyle etap güzergâhı açıklanmazken, etabın startının ve finişinin Hamitköy Çevre yolu üzerinde kurulacağı açıklandı. Etabın start noktasının Ralli Sprintle aynı olacağı fakat güzergâhın motosikletlere daha uygun olan farklı bir güzergâh olacağı da açıklandı. Yaklaşık 6,5 kilometrelik bir etabın hazırlandığı ve yarışçıların biri antrenman olmak üzere üçer kez geçecekleri belirtildi. Serdarlı Belediyesi, Sedyıl Oto Galeri, Pilot Oto Galeri, Yılmaz Oto Galeri, Murat Yıldırımlar ve Oğulları, Yıldırımlar Elektronik, Güven Sigorta, Lungo Cafe ve damalibayrak.net’in katkılarıyla organize edilen yarışın kayıtları 15 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00’da tamamlanacağı ve 8 sınıfta kayıtların alınacağı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
2021 Enduro
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