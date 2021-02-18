2 bin doz AstraZeneca aşısı Metehan Sınır Kapısı’nda teslim alındı

Avrupa Birliği'nin (AB) İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla KKTC'ye gönderdiği 2 bin doz Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısı, bu sabah Metehan Sınır Kapısı'nda Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, teslim alınan 2 bin doz aşının tümünün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan program çerçevesinde hemen kullanılmaya başlanılacağını söyledi. Soydam, ikinci doz için kullanılacak aşıların daha sonra geleceğine işaret etti.

“ÖNCELİK KRONİK HASTALAR”



Cenk Soydan, söz konusu aşıların daha önce Avrupa Birliği’nden teslim alınan Pfizer-Biontech aşıları gibi -70 derecede saklama şartı olmadığını, bugünden itibaren kullanılmaya hazır olduklarını kaydetti.Önceliklerinin kronik hastalar olduğunu belirten Soydan, 65 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanlarının aşılarının tamamlanmasının ardından, 55-65 yaş arası kronik hastaların aşılanmaya başlandığını söyledi.Soydan, Avrupa Birliği’nden gelecek rapid (hızlı tanı) testlerinin de henüz Güney Kıbrıs’a gelmediğini, gelir gelmez bu testlerin de teslim alınacağını kaydetti.