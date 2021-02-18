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Aşılar geldi!
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2 bin doz AstraZeneca aşısı Metehan Sınır Kapısı’nda teslim alındı

Avrupa Birliği'nin (AB) İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla KKTC'ye gönderdiği 2 bin doz Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısı, bu sabah Metehan Sınır Kapısı'nda Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

18 Şubat 2021 Perşembe 14:15
2 bin doz AstraZeneca aşısı Metehan Sınır Kapısı’nda teslim alındı
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Avrupa Birliği'nin (AB) İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla KKTC'ye gönderdiği 2 bin doz Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısı, bu sabah Metehan Sınır Kapısı'nda Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, teslim alınan 2 bin doz aşının tümünün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan program çerçevesinde hemen kullanılmaya başlanılacağını söyledi. Soydam, ikinci doz için kullanılacak aşıların daha sonra geleceğine işaret etti.
 “ÖNCELİK KRONİK HASTALAR”

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Cenk Soydan, söz konusu aşıların daha önce Avrupa Birliği’nden teslim alınan Pfizer-Biontech aşıları gibi -70 derecede saklama şartı olmadığını, bugünden itibaren kullanılmaya hazır olduklarını kaydetti. 
Önceliklerinin kronik hastalar olduğunu belirten Soydan, 65 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanlarının aşılarının tamamlanmasının ardından, 55-65 yaş arası kronik hastaların aşılanmaya başlandığını söyledi.
Soydan, Avrupa Birliği’nden gelecek rapid (hızlı tanı) testlerinin de henüz Güney Kıbrıs’a gelmediğini, gelir gelmez bu testlerin de teslim alınacağını kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 18.02.2021 15:36
Anahtar Kelimeler:
Covid19Sağlık BakanlığıMetehan Sınır KapısıAstrazeneca
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