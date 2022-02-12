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2 ani ölüm

12 Şubat 2022 Cumartesi 11:15
2 ani ölüm

Gönyeli’de kaldığı ikametgâhta dün ölü bulunan Seval Yırtıcı’nın organ yetmezliği ve kalp durması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün, Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan 81 yaşındaki Seval Yırtıcı’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin organ yetmezliği ve kalp durması sonucu olduğu tespit edildi.

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ROBERSON’UN ÖLÜM SEBEBİ YAPILACAK TETKİKLERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Karşıyaka’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, 9 Şubat’ta, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 68 yaşındaki Barbara Jane Roberson’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örneklerinin alındığı ve ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı da duyuruldu.

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Son Güncelleme: 12.02.2022 13:25
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