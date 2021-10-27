19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali final yapıyor

Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek ve Saat 20.00’de başlayacak Festival Kapanış Konseri’nde Şef Antonio Pirolli yönetiminde sahne alacak CSO; Kreisler’in Preludium & Allegro’sunu, Massenet’in Meditation’unu, Sarasate’nin Zigeuerwaisen’ini ve Beethoven’in 3 No.’lu Kahramanlık Senfonisi’ni seslendirecek. Konserin solisti ise Keman virtüözü Can Özhan olacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden verilen bilgiye göre, derneğin; Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliği, Telsim ana sponsorluğu, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Major, Bell Tower ve Kösezade Turizm katkılarıyla düzenlediği festivalin kapanış konserine, Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyici alınacak. Festival Kapanış Konseri’nin biletleri (60 TL’ den); Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plazala, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden veya Online bilet olarak, biletfest.com’ dan sağlanabilecek.