Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile mesaj yayınladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Geçmişimizi, geleceğimize taşıma hedefimiz kararlılıkla devam ediyor.

19 Mayıs, 102 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak işgale karşı ulusal mücadelenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanışının başlatıldığı gündür. 19 Mayıs Türk milletininin yeniden dirilişidir. 19 Mayıs, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımdır.

Kıbrıs Türk halkı olarak, Anatavan Türkiye’nin 102 yıl önce yaktığı bağımsızlık ateşinin mutluluğu, coşkusu ve heyecanını bizler de aynı duygularla yaşıyoruz.

Bugünün armağan edildiği gençlerimiz bu duygularla birlikte hareket ederek, Kuzey Kıbrıs’ta verilen var oluş mücadelesini, Anavatan Türkiye’de Atatürk önderliğinde verilen bağımsızlık ruhundan ilham alarak sürdürmektedir, sürdürmeye de devam edeceğine inancım tamdır. Bu bağlamda biz de millet ve devlet olarak gençlerimizle övünüyoruz ve onlara güveniyoruz.

Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak gençlerimiz, birlikte hareket ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güçlü bir hale getirecektir.

Bu duygularla, 102 yıl önce bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını atan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.”