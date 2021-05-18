EVREN: “19 MAYIS’IN ATATÜRK TARAFINDAN TÜRK GENÇLİĞİNE ARMAĞAN EDİLMESİ ONUN GENÇLERE NE KADAR GÜVENDİĞİNİN BİR GÖSTERGESİ”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 19 Mayıs gününün Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmesinin onun gençlere ne kadar güvendiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Evren, “Gençlerimiz, enerjileri, çalışkanlıkları ve yenilikçi fikirleri ile geleceğimizin teminatıdırlar. Milli Şuur ve Vatan Sevgisi ile Atatürk’ün gösterdiği yolda, Türk Ulus’unu her alanda ileriye taşıyacaklarına inancım tamdır” dedi.

19 Mayıs 1919 tarihinin, onuruna, bağımsızlığına düşkün bir milletin yazgısının değiştiği, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkarak, milli mücadeleyi başlattığı ve Türk Ulusu’nun yeniden doğduğu gün olduğunu ifade eden Evren,mesajında şunları kaydetti:

“Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yüreğindeki vatan sevgisi ve hürriyet ateşinin kısa sürede mavi sulardan, Anadolu’nun dört bir köşesine yayılarak, onca yokluğa, onca yoksulluğa rağmen emperyalist işgal kuvvetlerine karşı kazanılan Kurtuluş Savaşı, dünya tarihinde eşine az rastlanan bir başarıdır. Bu emsalsiz zaferin ilk kıvılcımı olarak kabul edilen Bu duygu ve düşüncelerimle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve saygı ile anar, geleceğin mimarları olan gençlerimizin ‘19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım”.