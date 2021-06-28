18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali sona erdi

Dernek açıklamasına göre Kültür Dairesi Müdürlüğü, KKTCDOB, Telsim ve Deniz Plaza katkılarıyla gerçekleştirilen ve 5 Haziran’da KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri ile başlayan Festival’de KKTC CSO Oda Müziği Toplulukları’nın Konserleri, İlias Abdullin & İrade Melikova Keman–Piyano Resitali, Myrrha Trio Konseri, Soprano Sermin Dikmen Töre & Piyanist Yuliya Statastsenkava Şan Resitali ve Nihat Ağdaç & Gözdem İlkay Keman – Piyano Resitali yer aldı.

Festival’in 19.su ise, 25 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

