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158'i yerel 172 pozitif vaka

"Toplam 16.385 test yapıldı, 158'i yerel 172 pozitif vakaya rastlandı, 102 kişi taburcu edildi"

14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:26
158'i yerel 172 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.385 olup, 158'i yerel 172 pozitif vakaya rastlanmış, 102 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 158 kişi ise yerel vakadır. 

52 kişi Lefkoşa, 63 kişi Girne, 27 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 5 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-16/ Alayköy-2/ Gönyeli-5/ K.Kaymaklı-3/ Akıncılar-2/ Taşkınköy-1/ Hamitköy-4 / Surlariçi-2/ Haspolat-1/ Kumsal-1/ Göçmenköy-5/ Köşklüçiftlik-2/ Ortaköy-3/ Metehan-4/ Yenikent-1 

Girne 

Girne Merkez-27/ Dikmen-1/ Zeytinlik-1/ Alsancak-14 / Esentepe-1/ Karakum-3/ Beylerbeyi-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Aşağı Girne-2/ Yukarı Girne-1/ Ozanköy-2/ Kaşgar-1/ Doğanköy-1/ Çatalköy-1/ Lapta-6 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-15/ Maraş-2/ Aslanköy-1/ Tirmen-2/ Yeniboğaziçi-2/ Serdarlı-1/ Çanakkale-2/  Baykal-1/ Akdoğan-1 

İskele 

İskele Merkez-4/ Bahçeli Köyü-1/ Yenierenköy-2 


Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-3 / Aydınköy-1/ Bostancı-1 

Lefke 

Lefke Merkez-3/ Bağlıköy-1 

14 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.385      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 172  

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 158    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 102   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.175.031 

Toplam Vaka Sayısı: 13.489 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.532 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1915 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1725 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 117 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 803 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 221 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 247 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2772 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 35.698

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Son Güncelleme: 14.08.2021 19:32
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