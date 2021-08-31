Hamitköy’de sakin 14 yaşındaki Zehra Saygılı’nın dün öğle saatlerinden beridir kayıp olduğu bildirildi.
14 yaşındaki çocuk kayıp
Hamitköy’de sakin 14 yaşındaki Zehra Saygılı’nın dün öğle saatlerinden beridir kayıp olduğu bildirildi.
31 Ağustos 2021 Salı 15:00
Polis Basın Subaylığı, aranan çocuğun fotoğrafını da basına dağıtarak, dün saat 13.00 sıralarında, Hamitköy’de kalmakta olduğu ikametgahından ayrılan Zehra Saygılı isimli çocuğun hâlen arandığını bildirdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.