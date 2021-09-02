131'i yerel 148 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6043 olup, 131'i yerel 148 pozitif vakaya rastlanmış, 234 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 131 kişi ise yerel vakadır.
46 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 42 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
2 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6043
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 148
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 131
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 234
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .471.488
Toplam Vaka Sayısı: 16.721
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2078
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 134
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1806
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 118
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 63
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4250
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 780
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 488
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3717
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 43.403