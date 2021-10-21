125 hükümlü ve 8 gardiyan pozitif, hükümlüler Yıldız Otel’e taşındı

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, Cezaevi’nde 125 hükümlü ve 8 gardiyanın Covid-19 pozitif olduğunu açıkladı. 123 erkek hükümlü ile 2 kadın hükümlünün pozitif olduğunu belirten Bilmem, Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 1 hükümlünün ise genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Cezaevi’de 36’sı kadın olmak üzere toplam 603 hükümlü bulunduğunu aktaran Bilmem, vaka sayısının ise bugün itibarıyla 125’e yükseldiğini ve taramaların sürdüğünü söyledi. 123 erkek ve 2 kadın hükümlünün koronavirüs testinin pozitif çıktığını, pozitif hükümlülerden birinin Pandemi Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğünü ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bilmem, diğer pozitif hükümlülerin ise Yıldız Otel’e taşıdığını kaydetti.

8 de gardiyanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Bilmem, salgından dolayı evinde kalmak istemeyen gardiyanlar için otel ayarlandığını da aktardı.

Öte yandan, hükümlü yakınlarının bugün İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı eylemin sorulması üzerine Bilmem, ailelerin hükümlü yakınlarının tahliyesini talep ettiğini ancak bunun mümkün olmadığını belirtti.

“ŞARTLI TAHLİYE İÇİN 80 CİVARINDA BAŞVURU BEKLİYORUZ”

Bilmem, hapislik cezasının 3’te 1’ini tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’nda durumunun görüşülmesi için hükümlülere başvuru hakkı tanınmasını sağlayan Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nün 14 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, şartlı tahliye için dilekçelerin gelmeye başladığını da kaydetti.

Ekim ayı içerisinde 80 civarında kişinin başvuru yapmasının beklendiğini ifade eden Bilmem, Şartlı Tahliye Kurulu’nun önümüzdeki hafta toplanabileceğini de sözlerine ekledi.