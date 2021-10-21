banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Limitli akaryakıt tedariki başladı
Limitli akaryakıt tedariki başladı
Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Kamil Özay hayatını kaybetti
Önemli bir değeri daha kaybettik
Rum yönetimi Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandırıyor
Rum Yönetimi'ne kınama
Belden aşağı siyaset çirkinliği!
Belden aşağı siyaset çirkinliği!
banner376

125 hükümlü ve 8 gardiyan pozitif, hükümlüler Yıldız Otel’e taşındı

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Merkezi Cezaevi’nde çıkan Covid-19 vakalarıyla ilgili bilgi verdi.

21 Ekim 2021 Perşembe 13:00
125 hükümlü ve 8 gardiyan pozitif, hükümlüler Yıldız Otel’e taşındı

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, Cezaevi’nde 125 hükümlü ve 8 gardiyanın Covid-19 pozitif olduğunu açıkladı. 123 erkek hükümlü ile 2 kadın hükümlünün pozitif olduğunu belirten Bilmem,  Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 1 hükümlünün ise genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Cezaevi’de 36’sı kadın olmak üzere toplam 603 hükümlü bulunduğunu aktaran Bilmem, vaka sayısının ise bugün itibarıyla 125’e yükseldiğini ve taramaların sürdüğünü söyledi. 123 erkek ve 2 kadın hükümlünün koronavirüs testinin pozitif çıktığını, pozitif hükümlülerden birinin Pandemi Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğünü ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bilmem, diğer pozitif hükümlülerin ise Yıldız Otel’e taşıdığını kaydetti.

8 de gardiyanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Bilmem, salgından dolayı evinde kalmak istemeyen gardiyanlar için otel ayarlandığını da aktardı.

banner341
Öte yandan, hükümlü yakınlarının bugün İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı eylemin sorulması üzerine Bilmem, ailelerin hükümlü yakınlarının tahliyesini talep ettiğini ancak bunun mümkün olmadığını belirtti.

“ŞARTLI TAHLİYE İÇİN 80 CİVARINDA BAŞVURU BEKLİYORUZ”

Bilmem, hapislik cezasının 3’te 1’ini tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’nda durumunun görüşülmesi için hükümlülere başvuru hakkı tanınmasını sağlayan Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nün 14 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, şartlı tahliye için dilekçelerin gelmeye başladığını da kaydetti.

Ekim ayı içerisinde 80 civarında kişinin başvuru yapmasının beklendiğini ifade eden Bilmem, Şartlı Tahliye Kurulu’nun önümüzdeki hafta toplanabileceğini de sözlerine ekledi.

banner360
Son Güncelleme: 21.10.2021 13:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Canaltay: “KKTC olarak hızlı hareket edip dünyadaki değişime ayak uydurmalıyız”
Canaltay: “KKTC olarak hızlı hareket edip dünyadaki değişime ayak uydurmalıyız”
Rekabet Kuruluakaryakıt tedarikçileri K-PET ve Alpet Kıbrıs hakkında Re'sen soruşturma başlatılmasına karar verdi
Rekabet Kuruluakaryakıt tedarikçileri K-PET ve Alpet Kıbrıs hakkında Re'sen soruşturma başlatılmasına karar verdi
Elektrik kesintisi
Elektrik kesintisi
Refikoğlu’ndan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında açıklama
Refikoğlu’ndan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında açıklama
Çevre örgütlerinden çağrı; “Doğayı ve kültürümüzü kazıyan, yok eden yeni taşocaklarına ihtiyacımız yok. sonuna kadar savunacağız”
Çevre örgütlerinden çağrı; “Doğayı ve kültürümüzü kazıyan, yok eden yeni taşocaklarına ihtiyacımız yok. sonuna kadar savunacağız”
Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Birleşik Kurul Toplantısı’nda oy birliği ile onaylandı
Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Birleşik Kurul Toplantısı’nda oy birliği ile onaylandı
ARUCAD’da oryantasyon günleri başladı
ARUCAD’da oryantasyon günleri başladı
Çakıcı: “Bu kaosa hep birlikte dur demeliyiz”
Çakıcı: “Bu kaosa hep birlikte dur demeliyiz”
CTP yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Akdoğan’da devam etti
CTP yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Akdoğan’da devam etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim