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12 yıl hapis cezası!

19 yaşındaki kız arkadaşına döve döve tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanıp 12 yıl hapis cezası alan 20 yaşındaki Baver Çoban’ın hapis cezası onandı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 12:30
12 yıl hapis cezası!

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ

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19 yaşındaki kız arkadaşına döve döve tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanıp 12 yıl hapis cezası alan 20 yaşındaki Baver Çoban’ın hapis cezası onandı.

Çoban’ın mahkûmiyetin hatalı olduğu ve cezanın alenen fahiş olduğuna ilişkin istinafı reddedildi.

Sanık, Ozanköy’de 11 Şubat 2019 tarihinde 20.00- 00.40 saatleri arasında Ozanköy’de futbol sahasının basın ve gözlem odasının tuvaletlerinde kız arkadaşını iki kez darp edip, iki kez de tecavüz etmekten suçlu bulunmuştu.
Girne Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa 12 yıl hapis cezası vermişti.

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