banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 38°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1082
ALTIN
462.853
DOLAR
7.4193
STERLİN
9.9132
EURO
8.7881
Olmasaydı Türkiye
Olmasaydı Türkiye
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Hayat neden bu kadar zor?
Hayat neden bu kadar zor?
“Benim çocuğumun suçu ne!”
“Benim çocuğumun suçu ne!”
banner364

12 Aday YSK'ya Başvurularını Bugün Yapıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE DOĞRU… ADAYLAR BAŞVURULARINI BUGÜN YAPIYOR

04 Eylül 2020 Cuma 09:47
12 Aday YSK'ya Başvurularını Bugün Yapıyor
banner337
banner351

KKTC’de 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylar resmi başvurularını bugün yapıyor.

TAK muhabirinin Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) aldığı bilgiye göre, başvuru için YSK’dan randevu alan 12 aday, mesai saatleri içinde gerekli belgeleriyle birlikte Lefkoşa’da Mahkemeler binasındaki YSK’ya başvuracak.

banner341
İlk başvuruyu bağımsız aday ve halen Cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı saat 09.00’da yaptı.

Saat 09.30’da CTP adayı, Genel Başkan Tufan Erhürman, 10.00’da UBP adayı, Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar, 10.45’te bağımsız aday, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 11.20’de bağımsız aday Alpan Uz, 11.40’ta bağımsız aday Ali Sanatkar, 12.00’de YDP adayı, Genel Başkan Erhan Arıklıl, 12.30’da MDP adayı Fuat Çiner, 13.00’te bağımsız aday Mustafa Ulaş, 13.30’da bağımsız aday Arif Salih Kırdağ, 14.00’te bağımsız aday Serdar Denktaş ve 14.20’de de bağımsız aday Ahmet Boran başvuru yapacak.

YSK, başvuruların tamamlanmasının ardından gün sonunda adayları geçici olarak ilan edecek.

13 Eylül Pazar günü kesinleşecek adaylar 14 Eylül’de resmen ilan edilecek.

banner360
Son Güncelleme: 04.09.2020 10:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Cumhurbaşkanı Akıncı YSK'ya adaylık başvurusunu yaptı
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Cumhurbaşkanı Akıncı YSK'ya adaylık başvurusunu yaptı
Basın-Sen BTHK’yı Eleştirdi, Ücretsiz Danışmanlık Teklif Etti
Basın-Sen BTHK’yı Eleştirdi, Ücretsiz Danışmanlık Teklif Etti
Tatar, YSK’ya adaylık başvurusunu yaptı
Tatar, YSK’ya adaylık başvurusunu yaptı
CTP Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman YSK’ya Başvurusunu Yaptı
CTP Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman YSK’ya Başvurusunu Yaptı
Gazimağusa’da Yangın... 2 Araç Tamamen Yandı
Gazimağusa’da Yangın... 2 Araç Tamamen Yandı
Yerel vakalar artarken, okullar nasıl açılacak?
Yerel vakalar artarken, okullar nasıl açılacak?
Kanlı: Başbakan Tatar'a saygısızlık yapıldı
Kanlı: Başbakan Tatar'a saygısızlık yapıldı
BRT Müdürü Özkurt:Bay-Sen’in yaptığı eylem değil vandallıktır
BRT Müdürü Özkurt:Bay-Sen’in yaptığı eylem değil vandallıktır
Olmasaydı Türkiye
Olmasaydı Türkiye
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim